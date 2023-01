Vous pouvez faire cet entraînement de 10 minutes à la maison sans équipement

Pour créer la routine de poids corporel la plus efficace pour augmenter la force et la mobilité au quotidien, nous avons discuté avec des experts des exercices qu’ils recommandent et pourquoi. Les cinq exercices sur lesquels ils se sont installés renforcent la force de tout le corps et vous permettront de vous sentir plus capable et agile.

Un entraînement de force et de mobilité de 10 minutes

Cet entraînement cible les hanches, les épaules et la colonne vertébrale, en commençant par le bas et en remontant. Vous pouvez aussi les mélanger si vous préférez. Faites des pauses au besoin, mais essayez de travailler jusqu’au point où vous n’en avez pas besoin. Au fur et à mesure que vous progressez, vous pouvez également ajouter des poids légers, mais concentrez-vous d’abord sur la maîtrise des mouvements.

« Si vous ne prenez pas le temps de vous sentir en sécurité et fort, c’est là que des problèmes peuvent survenir plus tard », a déclaré Mme Valant.

Commencez par faire du jogging, marcher sur place ou d’autres échauffements dynamiques, puis faites deux séries d’une minute des exercices suivants :

Squats : 10 à 20 répétitions par minute

Ponts fessiers : 10 à 15 répétitions par minute

Pointeurs : 6 à 10 répétitions par minute

Formation YTWL : trois à cinq répétitions par position, avec cinq positions par minute

Les squats et les fentes font travailler le bas du corps.

Les squats et les fentes sont les meilleurs exercices pour améliorer la mobilité des hanches. Ils renforcent vos jambes, vos hanches et votre colonne vertébrale et développent l’amplitude de mouvement de vos hanches. Bien que les exercices soient similaires, a déclaré Mme Valant, il est important de faire les deux. Les squats, qui ciblent les fessiers et les quadriceps, vous aideront à vous mettre au sol et à vous relever facilement.

“On nous a fait faire ces squats profonds”, a déclaré Mme Valant. “C’est bon pour le plancher pelvien, c’est bon pour les hanches.” Les squats font également travailler le corps de manière uniforme, les deux jambes faisant le même mouvement.