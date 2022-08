Vous pouvez être payé Rs 59 000 par mois pour vendre des livres pieds nus sur l’île de luxe des Maldives

Imaginez être payé pour vivre sur une île de luxe, entourée de livres, les pieds trempés dans le sable blanc. Cela ressemble à un travail de rêve, non ? Eh bien, les Maldives ont alors l’offre parfaite pour vous. Mais la seule condition est de rester pieds nus presque tout le temps.

Alex McQueen, le directeur des ventes d’Ultimate Library, recherche un passionné de livres, qui est également aventureux et extraverti, à embaucher en tant que nouvelle recrue pour un contrat d’un an de vente de livres sur l’île isolée de Kunfunadhoo dans l’océan Indien. Mais la librairie se fait pieds nus puisque le port de chaussures est interdit sur les plages des Maldives.

Le contrat commence à partir d’octobre et obligera le nouveau libraire aux pieds nus à tenir une librairie quotidiennement et à faire la comptabilité et la gestion des stocks.

“Le candidat sera là seul, donc il gère à peu près tout lui-même”, a déclaré McQueen d’Ultimate Library, qui gère la librairie avec le complexe Soneva Fushi et organise des collections de livres pour les hôtels, les centres de villégiature, les magasins et les particuliers. résidences à travers le monde.

Sur l’île, fait intéressant, même la lecture d’un journal est mal vue car elle suit l’éthique stricte de pas de chaussures, pas de nouvelles. Les invités de l’île, qui sont pour la plupart fortunés, sont encouragés à se déconnecter des nouvelles et de leurs appareils électroniques pour renouer avec leurs racines.

« La philosophie de l’île est la suivante : pas de chaussures, pas de nouvelles. Ils encouragent les invités à renouer avec le sol », a déclaré McQueen au Guardian.

Il a ajouté que le libraire doit être autonome et se fera un plaisir de se présenter aux vacanciers de l’île et de leur fournir des recommandations de livres personnalisées. La nouvelle recrue devrait donc idéalement être une personne ayant une expérience dans la librairie ou l’édition.

L’hébergement et les repas seront fournis gratuitement au candidat retenu, ainsi que l’accès à la salle de sport, au spa et aux sports nautiques comme la plongée. Le personnel a sa propre plage privée. Leur salaire de base sera de 750 $ par mois, mais il existe une gamme de revenus supplémentaires collectés sous forme de «frais de service» grâce à l’organisation d’ateliers ou de cours liés au livre.

Le plus grand défi pour Georgie Polhill, 27 ans, qui a récemment terminé un contrat de six mois en tant que libraire, était de s’habituer à la vie au rythme lent. “Si vous essayiez trop de le combattre et que vous harceliez tout le monde pour faire avancer les choses, vous éclateriez absolument un vaisseau sanguin”, a-t-elle déclaré.

La femme qui commence maintenant une carrière dans le théâtre a déclaré qu’elle était revenue comme une personne très différente, ayant appris une culture entièrement nouvelle et s’être fait des amis qui dureront toute une vie.

Après son retour, se réadapter pour porter à nouveau des chaussures « lui a vraiment semblé bizarre » au début, a-t-elle dit, car elle n’avait pas l’habitude de porter quoi que ce soit autour de ses orteils et de ses talons pendant très longtemps.

