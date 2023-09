Vous pouvez être payé pour vivre sur une île de vacances idyllique avec 300 jours de soleil car les travailleurs à distance proposent des fêtes et un loyer GRATUIT

UNE île de vacances IDYLLIQUE avec 300 jours de soleil propose des fêtes et un loyer gratuit à tous ceux qui choisissent d’y vivre.

Un village de Sardaigne, en Italie, invite les travailleurs à distance à s’installer sur cette île pittoresque dans le cadre d’une nouvelle initiative.

Un village de Sardaigne propose aux travailleurs à distance de s’installer sur l’île dans le cadre d’une nouvelle initiative Crédit : Getty

La magnifique île permettra aux invités chanceux de séjourner dans une maison pendant un mois pour seulement 86p Crédit : Getty

Ollolai recherche des professionnels en activité pour s’installer dans leur communauté et partager leurs connaissances à travers des présentations et des cours en échange d’un séjour presque gratuit dans ce magnifique village.

L’initiative, nommée Work From Ollolai (WFO), permettra aux candidats retenus de séjourner dans le village historique pendant un mois – et le tout pour le prix de 86 pence.

« Vous ferez également l’expérience d’une nature intacte, savourerez une cuisine délicieuse et explorerez les incroyables plages voisines », a écrit la WFO sur son site Internet.

Selon Sardinias, un guide de vacances sur l’île, le temps est parfait pour ceux qui veulent profiter du soleil.

Le sud de la Sardaigne atteint jusqu’à 303 jours de soleil, avec jusqu’à onze heures de soleil par jour.

Les professionnels et les entrepreneurs possédant une expertise dans des domaines allant des médias à l’architecture ont été fortement encouragés à postuler à l’initiative, ainsi que les artistes professionnels, les scientifiques et les universitaires.

Les clients peuvent habiter sur l’incroyable île pendant un mois entier, mais peuvent demander des séjours plus longs s’ils le souhaitent.

Les invités aventureux ne paient qu’un euro (86p) pour le loyer de la maison pour le mois, le reste étant pris en charge par la municipalité d’Ollolai.

Ils couvrent également les services publics, les factures et les taxes de service pour les nomades, mais les invités seront responsables de toutes les autres dépenses, y compris la nourriture et les déplacements.

Ceux qui décident de franchir le pas se voient proposer un logement privé – et selon le nombre de personnes – un appartement d’une ou deux chambres.

La WFO a expliqué que les logements ne sont pas des Airbnb ou des hôtels, mais des maisons authentiques.

Le premier travailleur à distance à profiter de cette offre a été Clarese Partis, un concepteur de logiciels de 39 ans originaire de Los Angeles.

Elle a fait ses valises et pris un vol entre les États-Unis et l’île. Elle habite Ollolai depuis deux semaines maintenant.

Clarese a expliqué qu’elle sentait qu’elle avait besoin de changer de décor par rapport à l’agitation de sa vie professionnelle actuelle.

« Pas touristique », a déclaré Partis à Euro News, mais « entouré de nature, d’air frais, de montagnes, de belles plages, où je pourrais trouver plus de réconfort, de paix et un style de vie plus lent ».

Au cours de son séjour jusqu’à présent, elle a fait l’expérience de ramasser des ingrédients frais dans un marché de producteurs locaux et a déclaré que « la nourriture est incroyable ».

Ollolai incite également les gens à déménager, les habitants invitant régulièrement leurs invités à découvrir les foires, festivals et fêtes locales du village.

L’Italie se bat depuis plusieurs années pour sauver la population en déclin d’Ollolai et considère désormais le problème comme une urgence nationale après avoir connu un taux de croissance démographique historiquement bas en 2022.

Depuis, le pays s’efforce d’attirer les visiteurs – à court et à long terme.

Leur initiative « Achetez une maison pour 1 € » a attiré des résidents du monde entier, ce qui a encouragé Ollolai à participer, en espérant que les étrangers investiraient dans la rénovation de son vieux quartier.

« Cela a été un succès majeur : de nombreux étrangers ont acheté et rénové des dizaines d’habitations abandonnées », a déclaré le maire Francesco Columbu à CNBC.

Le programme Work from Ollolai prévoit de transformer le site en un hub de nomades numériques, avec 17 000 £ d’investissement mis de côté pour y parvenir.

Les candidats prometteurs doivent postuler en ligne avant la fin décembre.

Cela survient après qu’un petit village de la campagne espagnole ait offert aux Britanniques un loyer gratuit pendant trois mois s’ils s’y installaient.

Un couple a déclaré avoir l’impression d’avoir gagné à la loterie après avoir été choisi pour vivre sans loyer sur une île irlandaise isolée et a décidé de s’y installer définitivement.

Et une incroyable île privée européenne est disponible à la location pour seulement 73 £ par personne par nuit.