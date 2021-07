Vous pouvez être le voisin de Biden dans le Delaware pour 2,4 millions de dollars, car le manoir voisin compte 5 lits et un terrain de 8 700 acres

Une liste de PROPRIÉTÉ offre à un acheteur chanceux la chance d’être voisin du président américain Joe Biden.

La maison de Wilmington, Delaware, a un prix de 2,4 millions de dollars et a été inscrite lundi, selon Realtor.com.

Une maison de 2,4 millions de dollars dans le Delaware à côté de celle de Joe Biden est arrivée sur le marché Crédit : realtor.com

Biden aurait acheté sa propriété voisine en 1998 Crédit : La Méga Agence

La propriété serait à côté de la demeure de trois chambres et de quatre salles de bains et demie construites sur mesure par Joe et Jill Biden.

Selon le Wall Street Journal, Biden, qui possède également une maison de plage au Delaware, a acheté son terrain pour 350 000 $ en 1998.

Cette propriété, y compris le manoir de 6 850 pieds carrés, est maintenant estimée à au moins 2 millions de dollars.

Le manoir voisin qui est à vendre, cependant, est plus de 25% plus grand que la maison de Biden.

Il dispose de deux chambres supplémentaires et d’une salle de bain, selon Realtor.com.

La maison d’inspiration française comprend cinq chambres et cinq salles de bain et demie Crédit : realtor.com

La propriété classée comprend également une salle de cinéma Crédit : realtor.com

Biden possède également une maison de plage au Delaware Crédit : Google Maps

La maison de style français mesure 8 700 pieds carrés, avec cinq chambres et cinq salles de bain et demie.

Selon un courtier inscripteur, qui a parlé au New York Post, la seule perturbation lorsque Biden est en ville sont les points de contrôle de sécurité, qui empêchent les invités non autorisés d’entrer à proximité immédiate.

Les résidents peuvent également faire face à des interruptions occasionnelles, a ajouté le courtier.

Michael Kelczewski de Brandywine Fine Properties Sotheby’s International a déclaré : « J’ai parlé à des voisins, et le seul problème avec cela est qu’il y a parfois des transits inopinés où ils arrêtent tout et vous ne pouvez pas quitter la propriété, donc je peux voir qu’être un peu encombrant.

« Mais je pense [the proximity to President Biden] est un argument de vente.

Plusieurs personnes de New York et du New Jersey ont déjà demandé des visites de la propriété, a ajouté Kelczewksi.

Selon la liste, la maison dispose d’une abondance de lumière naturelle dans tous les espaces de vie, ainsi que d’une cuisine et d’un solarium du comté français.

Selon la liste, la propriété de 8 700 pieds carrés offre une abondance de lumière naturelle Crédit : realtor.com

Un agent inscripteur a déclaré qu’il y avait déjà eu un intérêt de New York et du New Jersey Crédit : realtor.com