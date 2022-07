Vous pouvez être à la fois ennuyeux et innovant

La réponse de l’entreprise à l’histoire des échecs de livraison est de penser petit. Il essaie d’économiser des sous et d’éliminer les petites inefficacités ici et là qui peuvent faire la différence entre l’échec et le succès.

J’ai récemment été présenté à une société de livraison d’épicerie en ligne basée dans le New Jersey appelée Misfits Market. De nombreuses entreprises ont lutté avec le frais et la complexité de nous apporter des bananes ou Doritos à notre commande. Misfits le sait.

Voici quelques exemples de ce à quoi ressemblent ses petites innovations : Les magasins et les services de livraison ont tendance à ne vendre que les morceaux de saumon du milieu. Misfits achète et vend les autres coupes, qui sont tout aussi délicieuses, à prix réduit. Abhi Ramesh, le directeur général de Misfits, m’a également dit avec enthousiasme qu’il avait sauté certaines étapes de la longue chaîne d’agriculteurs, d’emballeurs et de distributeurs de pommes. Élaguer un ou deux intermédiaires peut faire gagner du temps et de l’argent.