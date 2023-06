Vous pouvez essayer le navigateur Windows de DuckDuckGo maintenant

CanardCanardAller, le moteur de recherche axé sur la confidentialité, a déployé jeudi la version bêta de son navigateur de bureau Windows au grand public. L’entreprise dit dans un communiqué que tous les utilisateurs de Windows peuvent télécharger et essayer le navigateur maintenant.

« C’est notre produit le plus demandé depuis des années », a déclaré un porte-parole de DuckDuckGo dans un e-mail à CNET. « Nous sommes fiers de le rendre enfin accessible à tous. »

Selon DuckDuckGo, le navigateur Windows est déjà équipé de bon nombre des mêmes protections de confidentialité que les utilisateurs du navigateur DuckDuckGo sur iOS, Androïd et Mac ont déjà, y compris la gestion sécurisée des mots de passe, la protection gratuite des e-mails et le blocage des trackers tiers.

Les utilisateurs de Windows peuvent également utiliser Duck Player, un lecteur vidéo YouTube plus privé et un outil contextuel de consentement aux cookies conçu pour choisir automatiquement l’option la plus privée.

Et si vous hésitez à passer au navigateur DuckDuckGo parce que vous ne voulez pas ressaisir vos mots de passe et reconstruire vos signets, n’ayez crainte, vous pouvez importer tous ceux de votre autre navigateur vers DuckDuckGo. (Et si vous voulez une option de confidentialité encore meilleure, utilisez un gestionnaire de mots de passe.)

DuckDuckGo a déclaré qu’il travaillait pour apporter plus de fonctionnalités, comme des fonctionnalités de confidentialité supplémentaires et la possibilité d’épingler des onglets, aux futures versions du navigateur également.

« DuckDuckGo pour Windows a parcouru un long chemin en si peu de temps, et il ne fera que s’améliorer à partir d’ici », a écrit DuckDuckGo en ligne.

Cependant, le navigateur est en version bêta, certaines fonctionnalités peuvent donc être boguées. Si vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation du navigateur, vous pouvez utiliser le formulaire de commentaires anonymes dans le menu à trois points du navigateur (…) près de Bouton feu.

Pour télécharger la version bêta du navigateur DuckDuckGo Windows, rendez-vous ici et suivez les instructions à l’écran.

Pour en savoir plus, voici ce qu’il faut savoir sur CanardCanardAller et cinq raisons d’abandonner Google et de passer à DuckDuckGo. Vous pouvez également consulter ce qu’il faut savoir sur le L’application bêta de DuckDuckGo pour Mac.