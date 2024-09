Vous pouvez essayer de faire manger votre enfant, mais une nouvelle étude indique que la sélectivité est génétique

Si vous avez déjà :

J’ai regardé un tutoriel Instagram sur la façon de mélanger des courges de saison dans une sauce pour pâtes pour intégrer plus de légumes dans l’alimentation de votre enfant et je me suis dit : « Attendez, les enfants mangent sauce? »

J’ai demandé à votre pédiatre combien de temps votre enfant peut survivre uniquement avec des myrtilles. (« Non, je veux dire littéralement juste myrtilles. »)

J’ai supplié votre enfant de faire au moins lécher le nugget de poulet.

Alors faites attention.

Une nouvelle étude Les chercheurs affirment que les enfants qui tentent vaillamment de survivre en mangeant des biscuits, en prenant de l’air et en profitant de votre dernière once de douceur parentale. Cette étude suggère que les caprices de l’alimentation s’expliquent en grande partie par la génétique. Les chercheurs espèrent que ces résultats contribueront à atténuer la responsabilité parentale.

Le étudepubliée le 19 septembre dans la revue à comité de lecture Journal of Child Psychology & Psychiatry, a interrogé les parents de 4 804 jumeaux nés au Royaume-Uni en 2007, âgés de 16 mois à 13 ans.

En comparant l’identique et le fraternel En étudiant les jumeaux, les auteurs ont découvert que la génétique était en grande partie responsable des différences individuelles dans ce qu’ils appellent « l’irritabilité alimentaire » à tous les âges. La génétique était responsable de 60 % de la variation de l’irritabilité alimentaire à 16 mois, et de 74 à 84 % entre 3 et 13 ans.

Ils ont défini l’irritabilité comme « la tendance à manger une gamme limitée d’aliments, souvent en raison d’une certaine exigence en matière de saveur ou de texture, et/ou de la réticence à essayer de nouveaux aliments et de nouvelles saveurs ».

« L’irritabilité alimentaire est courante chez les enfants et peut être une source majeure d’anxiété pour les parents et les soignants, qui se blâment souvent pour ce comportement ou sont blâmés par les autres », a déclaré l’auteur principal Zeynep Nas de l’University College London dans un article. communiqué de presse vendredi dernier.

« Ce comportement n’est pas le résultat de l’éducation des enfants. »

Des enfants difficiles et des parents stressés

Essayer de nourrir un enfant difficile peut être incroyablement décourageant, même si, sur le plan nutritionnel, un régime alimentaire typique riche en glucides n’a pas d’impact important sur la santé de votre enfant, a expliqué Megan Wallace, une diététiste agréée basée à Edmonton qui n’a pas participé à l’étude.

Mais lorsque vous comparez, vous pouvez vous sentir «moins que» en tant que parent, a déclaré Wallace à CBC News.

« Cela devient une question très difficile de confiance, de valeur et de savoir si nous sommes suffisamment bons. »

VIDÉO | Le stress des parents est un problème de santé publique : Le stress parental est un problème de santé grave, prévient le médecin généraliste américain Un nouvel avis du médecin général des États-Unis prévient que la parentalité peut avoir un impact considérable sur la santé mentale et physique, citant un stress extrême dû aux contraintes financières, aux exigences de temps et aux pressions sociales.

Études antérieures ont établi un lien entre des niveaux élevés de stress parental et des « comportements alimentaires problématiques » chez l’enfant, notamment l’irritabilité alimentaire. Ils ont également constaté que les caprices alimentaires peuvent augmenter la peur des parents détresse émotionnelle.

Dans un avis de santé publique publié en août, le médecin généraliste américain Vivek Murthy a parlé de « culture de comparaison » : les parents se sentent épuisés lorsqu’ils comparent leurs stratégies parentales à ce qu’ils voient en ligne. Murthy a noté que cette culture est souvent propagée par des influenceurs et des tendances en ligne qui créent des attentes irréalistes.

Et il y a un une pression extraordinaire des consignes sont imposées aux parents pour s’assurer que leurs enfants mangent bien, et encore plus de ressources en ligne proposent de l’aide quand ce n’est pas le cas.

Les conseils trouvés en ligne, en personne et dans les groupes de parents Facebook sont souvent contradictoires et incluent, sans s’y limiter : ne jamais préparer de repas séparés pour votre enfant, préparer uniquement des repas séparés pour votre enfant, ne proposer aucune option alternative, proposer un buffet d’options alternatives, un renforcement positif, aucun renforcement, impliquer votre enfant dans la cuisine et simplement laisser votre enfant vivre de myrtilles si c’est ce qu’il veut vraiment.

Et des comptes Instagram comme Nourrir les petits, Les enfants mangent en couleur et Nourriture délicieuse pour les tout-petits — qui comptent respectivement 1,9 million, 2 millions et 1,4 million d’abonnés — proposent des astuces, des conseils, des cours en ligne et des recettes de barres de citrouille riches en protéines et de sauce pour pâtes au brocoli mélangé pour aider vos enfants à avoir ce qu’ils considèrent comme une bonne relation avec la nourriture.

Pendant ce temps, les médias sociaux regorgent de influenceurs Ceux qui jurent que « manger sainement » a sauvé leurs enfants, les femmes traditionnelles qui font griller leur propre beurre de noix pour l’étaler sur du pain au levain fraîchement cuit et votre amie de lycée qui jure que ses enfants adorent absolument les pois chiches au curry. (Jésus a pleuré.)

REGARDER | Conseils pour les mangeurs difficiles : Encourager les habitudes alimentaires saines chez les enfants difficiles Avoir un enfant difficile à la maison peut transformer la table du dîner en champ de bataille. Amy Bell, chroniqueuse de Parental Guidance, explore des stratégies pour faire manger de la bonne nourriture aux enfants qui ont un palais limité.

« Complètement décourageant »

Le fils de quatre ans de Laura Chevrefils, Joseph, ne mange actuellement que trois repas : une soupe de nouilles au poulet Lipton, des sandwichs au beurre de cacahuète et à la confiture et des bâtonnets de poulet. Il mange des fruits, mais son seul légume est le concombre.

« Si j’avais un dollar pour tous les conseils non sollicités ! Si nous ne les recevons pas des médias sociaux, nous les recevons des membres de notre famille », a déclaré Chevrefils, 44 ans, de Winnipeg, à CBC News.

Chevrefils dit qu’ils exposent souvent Joseph à de nouveaux aliments, mangent des repas en famille et qu’elle ne le force jamais à essayer quoi que ce soit – mais si on lui donne le choix, il choisira la faim. Elle ajoute qu’elle se tourne souvent vers des comptes de médias sociaux comme Nourrir les petits pour des conseils et de l’inspiration, seulement pour se sentir vaincu quand ils ne fonctionnent pas.

« C’est complètement décourageant, épuisant et, pour être tout à fait honnête, on commence à se sentir comme un échec », a déclaré Chevrefils.

Laura Chevrefils, à gauche, et son fils Joseph, de Winnipeg, sont photographiés sur cette photo. Chevrefils dit qu’elle reçoit beaucoup de conseils non sollicités au sujet des caprices de Joseph en matière d’alimentation. (Laura Chevrefils)

Les auteurs de l’étude britannique et Wallace, la diététicienne agréée, soulignent que les facteurs environnementaux jouent toujours un rôle dans les habitudes alimentaires difficiles, en particulier chez les tout-petits.

D’autres facteurs de développement importants entrent également en jeu chez certains enfants, comme la neurodivergence, a déclaré Wallace. Même les enfants neurotypiques peuvent éprouver une néophobie, ou une peur de la nouveauté, dans le cadre de leur développement normal, a-t-elle ajouté.

« Il existe de nombreux facteurs qui peuvent expliquer pourquoi un enfant peut prendre quelque chose et le mettre dans sa bouche, et pourquoi il ne le peut pas », a déclaré Wallace.

Alors, que peuvent faire les parents ?

Bien que les caprices alimentaires aient une forte composante génétique, cela ne signifie pas qu’ils sont complètement fixes, a déclaré Alison Fildes, auteure principale de l’étude de l’Université de Leeds, dans un communiqué. communiqué de presse.

« Les parents peuvent continuer à encourager leurs enfants à manger une grande variété d’aliments tout au long de leur enfance et de leur adolescence, mais leurs pairs et amis pourraient devenir une influence plus importante… lorsqu’ils atteignent l’adolescence », a-t-elle déclaré.

La Société canadienne de pédiatrie propose sur son site Internet une variété de conseils destinés aux parents, notamment éviter les distractions telles que les écrans pendant les repas, fournir au moins un aliment que vous savez que votre enfant aime à chaque repas et donner de petites portions de tout.

Wallace affirme que la clé est d’accroître l’exposition, ce qui implique également de laisser les enfants regarder, sentir, toucher, écraser et jouer avec de nouveaux aliments. Ces explorations sensorielles doivent avoir lieu, a-t-elle déclaré.

« On nous a appris à ne pas jouer avec la nourriture. C’était grossier et offensant », a déclaré Wallace. « Mais vous pouvez parler à n’importe quel psychologue pour enfants de la façon dont les enfants apprennent, et ils apprennent en jouant. »