Vous pouvez enfin utiliser WhatsApp sur Windows sans votre téléphone

WhatsApp vient de sortir une nouvelle application dédiée pour Windows, et c’est un grand pas en avant par rapport à la version précédente.

Bien que la fonctionnalité de base reste inchangée, WhatsApp Desktop ne nécessite plus une connexion permanente à votre téléphone pour fonctionner. Après la configuration, vous pouvez envoyer, recevoir et vérifier les nouveaux messages même si votre téléphone est hors ligne.

C’est le principal avantage par rapport à WhatsApp Web, qui est disponible en tant qu’application de bureau ou via un navigateur depuis 2015. En tant qu’application native, WhatsApp indique que la nouvelle version sera également plus rapide et plus fiable qu’auparavant.

Il peut être installé sur jusqu’à trois appareils dans le cadre de la fonctionnalité multi-appareils de WhatsApp, bien que cela n’inclue toujours pas les tablettes fonctionnant sous Android ou iOS.

En plus d’être plus indépendant, WhatsApp Desktop a également subi une refonte subtile. L’interface plus propre signifie qu’elle est plus conforme aux autres applications Windows 11 et ressemble moins à une version agrandie de l’application mobile. Cependant, toutes les fonctionnalités principales doivent toujours être au même endroit, il n’y aura donc pas de courbe d’apprentissage majeure.

Méta

L’application est disponible en téléchargement dès maintenant sur le Microsoft Store sur Windows 10 et Windows 11. WhatsApp indique qu’une version native est également en route pour macOS, mais on ne sait pas quand elle sera disponible.

WhatsApp Desktop arrive juste à temps pour profiter des nouvelles fonctionnalités de confidentialité du service.

Vous pourrez bientôt masquer votre statut en ligne (comme vous le pouvez déjà pour “Vu pour la dernière fois”), quitter les discussions de groupe sans en avertir tout le monde et bloquer les captures d’écran de tous les messages “Afficher une fois”. Les trois mises à jour privées devraient être disponibles avant la fin du mois d’août.