Mais ne vous attendez pas à le sortir trop souvent sur la route.

Dans un entretien avec CNN Businessl’actuel propriétaire de la voiture, Chuck Sinnott, a déclaré que bien qu’elle plaise à la foule, l’A2 a une mauvaise visibilité et est sensible aux nids-de-poule car elle est si basse par rapport au sol.

L’enchérisseur gagnant recevra également une remorque de moto personnalisée pour pouvoir transporter l’A2 en ville.

La dernière fois qu’un des véhicules de cette flotte a été mis aux enchères, l’enchérisseur gagnant je l’ai ramené à la maison pour 44 800 $.

