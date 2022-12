Vous pouvez diffuser des jeux Wrexham maintenant grâce à Ryan Reynolds

Les matchs de Wrexham AFC devraient bientôt être disponibles en streaming international. La Ligue nationale, qui couvre les cinquième et sixième niveaux du football anglais, a conclu un accord avec BT Sport pour rendre les matchs streamables. BT Sport détient actuellement les droits de diffusion de la ligue jusqu’en 2023/24.

Initialement un lancement en douceur à partir du 10 décembre, les matchs de la Ligue nationale seront ensuite entièrement disponibles vers Noël. SportsPro Media rapporte que les divisions Nord et Sud de sixième niveau seront également introduites lentement dans les mois à venir.

La Ligue dit que les 72 équipes bénéficient d’un accord

La Ligue nationale a confirmé la nouvelle dans un récent communiqué officiel. “Une énorme quantité de travail est en cours dans les coulisses avec la Ligue maintenant en mesure d’annoncer un lancement en douceur de la plateforme de streaming le samedi 10 décembre avec un lancement complet deux semaines plus tard”, indique le communiqué.

«La première phase du lancement verra la diffusion en continu introduite pour les clubs de la division nationale uniquement pendant que la ligue travaille avec les clubs nord et sud organisant des événements pilotes dans la seconde moitié de la saison pour s’assurer sur le plan logistique qu’il peut être livré pour les divisions nord et sud pour le 2023 /24 saison.

“La Ligue nationale tient à réitérer son engagement à fournir une plateforme de streaming de qualité qui profite aux 72 clubs membres.”

Ryan Reynolds demande un accord depuis des mois

La nouvelle de l’accord survient des mois après que le copropriétaire de Wrexham, Ryan Reynolds, a fustigé la ligue sur la question. Reynolds est allé sur Twitter pour exprimer ses frustrations à propos de la Ligue nationale bloquant les matchs pour qu’ils soient disponibles en streaming.

“Après des mois d’efforts maximaux, la décision (par l’inaction de la Ligue nationale de Vanarama) de ne pas autoriser la diffusion nationale/internationale des matchs de Wrexham et des autres clubs de la ligue est vraiment déroutante”, a tweeté Reynolds.

“Priver chaque équipe de notre ligue de la possibilité d’élargir la base de fans tout en augmentant les revenus de la ligue profite à tout le monde”, a poursuivi l’acteur. “C’est un coup de projecteur et une chance et nous demandons à la Ligue nationale de la saisir. Et nous exhortons Vanarama et BT Sport à les aider à trouver la sagesse de le faire. »

Un porte-parole de la Ligue nationale a précédemment déclaré à World Soccer Talk que “le projet n’a pas été accéléré. La Ligue nationale explorait les options de streaming depuis près d’un an.

L’impact du nouveau service direct au consommateur sur la fréquentation des stades suscite certaines inquiétudes. Cependant, la ligue explore des options sur la façon de répartir les revenus entre les équipes dans le nouvel accord. Quoi qu’il en soit, les fans américains de Welcome to Wrexham seront sûrement ravis de la nouvelle.

Diffusez des jeux Wrexham dans le monde entier, y compris depuis les États-Unis

Le premier match possible de Wrexham sur le nouveau service de streaming pourrait avoir lieu le 10 décembre lorsque les Red Dragons joueront à Eastleigh. Au moment de mettre sous presse, aucun détail n’a été annoncé s’il s’agira du premier match de Wrexham dans la Ligue nationale diffusé aux téléspectateurs du monde entier.

Crédit photo : IMAGO / PA Images