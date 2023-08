Vous pouvez désormais sauvegarder votre « dossier verrouillé » dans Google Photos

Google Photos La fonctionnalité Dossier verrouillé, l’une des meilleures fonctionnalités de tous les temps, prend désormais en charge les sauvegardes dans le cloud. Qu’est-ce que cela signifie? Cela signifie que les photos que vous placez dans un dossier verrouillé ne seront plus verrouillées sur un seul appareil. Vous pourrez y accéder partout où vous pouvez accéder à Google Photos, qui désormais aussi inclut iOS et le Web.

Avant d’aller plus loin, non, vous n’êtes pas obligé d’activer cette fonctionnalité si vous souhaitez être trop prudent avec le matériel que vous placez dans le dossier verrouillé. Cependant, si vous l’activez, quel que soit l’endroit où vous accédez aux photos, vous aurez toujours besoin du mot de passe de votre appareil pour les voir.

Lorsque vous activez la sauvegarde du dossier verrouillé, vous pourrez accéder à ce contenu sur vos appareils lorsque vous vous connectez à Google Photos et ouvrez le dossier verrouillé avec le code d’accès de votre appareil. Et, comme toujours, tout le contenu que vous sauvegardez dans Google Photos est protégé par l’une des infrastructures de sécurité les plus avancées au monde.