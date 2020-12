YouTube a déployé le support HDR en 2016, mais il était uniquement limité au contenu pré-enregistré. Désormais, la société a également étendu la prise en charge HDR aux diffusions en direct, permettant des «expériences dynamiques en temps réel».

HDR, ou High Dynamic Range, offre une plage plus large pour votre contenu et permet aux écrans qui le prennent en charge d’afficher des ombres plus sombres et des reflets plus clairs. Si vous êtes un créateur et que vous souhaitez diffuser en direct en HDR, vous devrez utiliser les encodeurs répertoriés ici.







SDR (à gauche) vs HDR (à droite)

Les téléspectateurs, en revanche, auront besoin d’appareils compatibles pour regarder les flux en direct en HDR, comme l’application YouTube sur les téléviseurs HDR, les appareils Android avec un écran HDR, Chromecast Ultra et les PC Windows et Mac avec un écran HDR et une prise en charge des graphiques HDR.

Si votre appareil ne prend pas en charge HDR, vous ne verrez pas l’option HDR dans le menu des paramètres de qualité vidéo, mais vous pourrez toujours regarder la vidéo en SDR.

