Vous pouvez désormais regarder HBO Max pour 10 $ par mois sur le plan financé par la publicité

Comme promis, HBO Max a déployé son plan d’abonnement de niveau inférieur qui vous coûtera 10 $ par mois par rapport au plan standard de 15 $. Cependant, cela avec quelques captures, dont la plus notable est l’inclusion d’annonces.

HBO promet que les publicités seraient « élégantes et respectueuses » et mettront en vedette une excellente narration. En d’autres termes, ils sont censés être engageants et amusants. Ils seront également loin entre les deux.

Au-delà de cela, le nouveau niveau propose les mêmes émissions de télévision et films que le plan à 15 $, à l’exception des sorties de films le même jour de Warner Bros. telles que The Suicide Squad, Space Jam: A new Legacy et Dune. Et il est important de noter que le plan n’est disponible que sur le marché américain pour le moment.

