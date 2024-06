Vous pouvez désormais regarder Godzilla Minus One chez vous sur Netflix

Godzilla moins un est désormais disponible en streaming sur Netflix, et la version en noir et blanc suivra bientôt. Le service de streaming a annoncé aujourd’hui la sortie surprise, coïncidant avec l’arrivée du film en achat numérique et en location sur les plateformes de VOD, notamment Prime Video et Apple TV, où la couleur et « Moins couleurDes versions « sont disponibles. Sur Netflix, Godzilla moins un peut être regardé avec des sous-titres ou doublé.

Pour tous ceux qui n’ont pas eu la chance d’attraper le noir et blanc Godzilla Moins Un/Moins Couleur lorsqu’il a été brièvement diffusé en salles plus tôt cette année, le distributeur Toho International a dit qu’il arriverait sur Netflix plus tard cet été. Les projets de quelqu’un d’autre pour un marathon Godzilla d’été s’améliorent encore ?

Godzilla moins unqui se déroule dans le Japon d’après la Seconde Guerre mondiale, a rapidement gagné de nombreux fans passionnés lors de sa sortie en décembre 2023, devenant l’un de ces films qui ont poussé les gens à retourner au cinéma pour le revoir – et encoreune fois la Moins couleur version abandonnée. Il a été acclamé par la critique et a remporté l’Oscar des meilleurs effets visuels aux Oscars 2024.