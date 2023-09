Vous pouvez désormais précommander le portail PlayStation superficiel de Sony

Sony a enfin une date pour son soi-disant « Remote Player » qui n’est certainement pas une console portable. Le portail PlayStation à 200 $, le nouvel appareil de streaming uniquement Wi-Fi de la société, est sur le point de toucher les joueurs. mains sur Novembre 15 et désormais les joueurs potentiels peuvent précommander l’appareil sur Site Web PlayStation Direct de Sony.

Selon la société article de blog mis à jourl’appareil est limité à un seul par client et lancera aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans plusieurs pays d’Europe sur Novembre 15 via Sony directement. Le portail sera également disponible chez certains détaillants au Canada et au Japon.

Les limitations de précommande de Sony semblent indiquer soit une offre limitée ou à des attentes de ventes élevées. Mais depuis la première entreprise nous a offert des détails sur appareil le mois dernier, nous avons été plus surpris par ce qu’il ne pouvait pas faire que par ce qu’il pouvait faire. Pour commencer, l’appareil à 200 $ n’acceptera pas la PlayStation tentative naissante de streaming de jeux sur le cloud. En plus de ça, le niveau PlayStation Plus Premium, qui permet d’accéder au streaming cloud, est être augmenté de 40 $ par an.

Le Portal est un contrôleur DualSense relié à un écran LCD de 8 pouces. Il inclut toutes les fonctionnalités du contrôleur PlayStation 5 principal de la société, bien qu’il soit je F i seulement, ce qui signifie qu’il n’y a pas de vrai jeu en déplacement, sauf si vous trouvez un endroit avec au moins 5 Mbps de connectivité. Néanmoins, vous aurez probablement besoin d’une connexion Internet haut débit de 15 Mbps pour tirer le meilleur parti de la lecture à distance.

Ensuite, vous arrivez aux problèmes rencontrés avec les écouteurs tiers. Il existe une prise casque 3,5 mm typique, mais l’appareil ne prend pas en charge Bluetooth. Au lieu de cela, la société utilise son propre PlayStation Link propriétaire pour se connecter au les nouveaux écouteurs Pulse Explore et le casque Pulse Elite de la société. L’Elite coûte 150 $, tandis que l’Explore coûte le même prix que le Portal, à 200 $.

L’Elite et l’Explore devraient également fonctionner avec d’autres appareils car ils prennent en charge Bluetooth, mais ils doivent insérer un dongle USB à l’intérieur de la PlayStation 5 pour fonctionner avec la console principale de Sony. Sinon, les utilisateurs souhaitant vivre une expérience véritablement sans fil avec le portail devront dépenser au moins 350 $ pour la technologie exclusive de Sony. Pour ce prix, les joueurs pourraient plutôt se tourner vers la montagne croissante d’ordinateurs de poche en streaming comme AYN a récemment annoncé Odin 2S’ils souhaitent dépenser entre 50 et 100 $ de plus, ils pourraient envisager de se procurer l’un des Steam Decks les moins chers.

Vous voulez plus de choix d’électronique grand public de Gizmodo ? Consultez nos guides sur le meilleurs téléphones, meilleurs ordinateurs portables, meilleurs appareils photo, meilleurs téléviseurs, meilleures imprimanteset meilleures tablettes. Si vous souhaitez en savoir plus sur la prochaine grande nouveauté, consultez notre guide pour etout ce que nous savons sur l’iPhone 15. Cliquez sur ici pour économiser sur les meilleures offres du jour, gracieuseté de nos amis de The Inventory.