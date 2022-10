Vous pouvez désormais personnaliser votre chaise de jeu chez Overclockers UK

Il n’y a pas vraiment de manque de choix lorsqu’il s’agit d’acheter une chaise de jeu au Royaume-Uni.

Les chaises de jeu sont de toutes formes et tailles, du siège baquet de voiture de course traditionnel à des approches plus uniques du confort lorsqu’elles sont assises à un bureau pendant de longues périodes, elles sont disponibles dans pratiquement toutes les combinaisons de couleurs que vous imaginez et vous avez généralement le choix entre le cuir ( ou pleather) et finitions de tissu.

Fondamentalement, ce que j’essaie de dire, c’est qu’il y a une chaise de jeu pour tout le monde – mais qu’en est-il de ceux qui veulent aller plus loin et personnaliser entièrement leur nouvelle chaise de jeu ?

Alors que cela devrait traditionnellement être fait après l’achat par des ouvriers du textile qualifiés, Overclockers UK offre désormais la possibilité de personnaliser certains modèles de Noblechair à l’achat avec des logos, du texte ou tout ce que vous désirez.

Overclockeurs Royaume-Uni

La personnalisation est disponible pour toute personne qui commande un Noblechairs Epic, Icon ou Hero, avec la possibilité de personnaliser le dossier de l’appui-tête et le dossier de la chaise.

Ce n’est pas tout à fait un service sur mesure où vous pouvez personnaliser la couleur, les matériaux et la sensation de la chaise elle-même, mais il sera sans aucun doute populaire auprès des joueurs et des streamers qui souhaitent montrer leur image de marque en direct.

Les overclockeurs affirment que les images peuvent être « fusionnées directement » sur le dossier de la chaise, le processus de durcissement créant une image nette et claire qui, selon la société, ne se décollera pas avec le temps.

En fait, Overclockers UK affirme que toute tentative de suppression de l’image entraînerait plus de dommages à la chaise qu’au design lui-même.

Overclockeurs Royaume-Uni

Ce n’est pas aussi cher que certains pourraient le supposer non plus, la personnalisation du dossier de la chaise coûtant 99,99 £ et les illustrations à l’arrière de l’appui-tête ne coûtant que 29,99 £.

Bien sûr, vous devez prendre en compte le coût de la chaise, qui commence à 359,99 £ pour le Noblechairs Epic, mais une chaise Epic personnalisée coûtera toujours à peu près au même prix qu’un Secretlab Titan Evo standard.

L’idée est qu’après l’achat, vous recevrez un e-mail vous invitant à soumettre vos images. Une fois fourni, les designers résidents d’Overclockers UK généreront une maquette du placement du logo sur la chaise de votre choix. Vous pouvez fournir des commentaires sur le placement et, lorsque vous êtes satisfait, l’art sera imprimé et votre chaise sera en route.

Il y a quelques mises en garde – il n’est disponible que pour les résidents du Royaume-Uni, les illustrations ne peuvent être soumises que sous forme .AI et .PDF, et les illustrations doivent être vectorielles, plutôt que des images standard à base de pixels – mais ce ne sont pas d’énormes barrières pour les joueurs et les streamers, le service est adapté.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez en savoir plus sur le programme de personnalisation d’Overclockers UK ou simplement vous rendre sur le site Overclockers UK pour passer votre commande.

Pour voir comment les chaises de jeu Noblechairs se comparent à la concurrence, jetez un œil à notre sélection des meilleures chaises de jeu.