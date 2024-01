Vous pouvez désormais masquer la barre de gestes dans One UI 6.1 sur le Galaxy S24 !

C. Scott Brown / Autorité Android

TL;DR La pilule de navigation est essentielle pour guider les utilisateurs vers la nouvelle fonctionnalité Circle to Search, mais One UI 6.1 a supprimé la possibilité de masquer la pilule de navigation.

Samsung a écouté les commentaires des utilisateurs et a rétabli la possibilité de masquer la tablette de navigation sans affecter Circle to Search.

La nouvelle série Galaxy S24 est livrée avec One UI 6.1. Bien que la mise à jour supprime les anciens gestes de navigation Samsung, il y a une nouvelle raison de se réjouir : vous pouvez masquer la tablette de navigation sur l’appareil pour un aspect plus net, semblable aux gestes de navigation Samsung précédents, tout en conservant la nouvelle fonctionnalité Circle to Search.

Michaal Rahman souligne que Samsung déploie une mise à jour du module NavStar Good Lock qui vous permet de personnaliser la navigation sur votre Galaxy S24. Une fois ce module activé, vous pouvez activer de nouveaux paramètres de gestes, notamment le masquage de la tablette de navigation (appelé indice de geste). Cela vous donne un look épuré sur votre nouveau Galaxy S24.

Une interface utilisateur 6.1 avec pilule de navigation Une interface utilisateur 6.1 sans pilule de navigation

De plus, Circle to Search fonctionne même lorsque la tablette de navigation est invisible, car vous la déclenchez avec les mêmes gestes et la même position relative.

NavStar vous permettait déjà de supprimer la tablette de navigation sur les anciens appareils Galaxy. Mais avec l’ajout de Circle to Search, Samsung avait supprimé la fonctionnalité sur One UI 6.1. Cette mise à jour ramène la fonctionnalité après les commentaires du public.

Vous pouvez également choisir de faire glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour basculer entre les applications.

Comment supprimer la pilule de navigation/l’indice de geste sur One UI 6.1 Voici les étapes à suivre pour vous débarrasser de la pilule de navigation (indice gestuel) sur les appareils Galaxy exécutant One UI 6.1 : Installez Good Lock depuis le Galaxy App Store sur votre smartphone Galaxy.

Une fois installé, ouvrez Good Lock et localisez le NavStar module dans l’application. Téléchargez et installez Navstar.

module dans l’application. Téléchargez et installez Navstar. Ouvrez Navstar et cliquez sur la bascule supérieure pour l’activer.

Clique sur le Activer les paramètres de gestes supplémentaires basculez pour l’allumer.

basculez pour l’allumer. Quittez NavStar.

Ouvrir Paramètres > Affichage > Barre de navigation > Plus d’options .

. Vous verrez un nouveau Indice de geste option ici qui apparaîtra activée. Vous pouvez le désactiver pour masquer la pilule de navigation.

option ici qui apparaîtra activée. Vous pouvez le désactiver pour masquer la pilule de navigation. Lorsque vous le désactivez, un nouveau Changer d’application lorsque l’indice est masqué la bascule apparaîtra également. Vous pouvez l’activer si vous souhaitez conserver la possibilité de basculer entre les applications avec un balayage vers la gauche et la droite là où se trouve la tablette de navigation.

C’est agréable de voir Samsung répondre si rapidement aux commentaires des utilisateurs. Nous espérons qu’ils pourront également travailler avec Google pour trouver un geste plus harmonieux pour Circle to Search, car la mise en œuvre actuelle entre en conflit avec le balayage vers le haut des Récents et le balayage vers le haut pour Samsung Wallet.