Pour célébrer le lancement de Pokémon Snap, Nintendo s’est associé à Fujifilm pour rendre l’Instax Mini Link compatible avec la Nintendo Switch. Cela signifie que vous pourrez imprimer des photos instantanées des clichés et des captures d’écran que vous prenez sur votre console.

Cela se fait via la nouvelle application, Instax Mini Link pour Nintendo Switch, qui peut être téléchargée pour iOS et Android à partir du 30 avril 2021.

En outre, Fujifilm lance une nouvelle option de couleur pour l’imprimante inspirée de Pokémon avec des accents rouges et bleus, ainsi qu’un ensemble comprenant un adorable étui Pikachu pour ranger votre appareil. La nouvelle imprimante sera également lancée le 30 avril. , tandis que le bundle sera lancé cet été.

Pour imprimer une photo ou une capture d’écran à partir d’une vidéo, les utilisateurs peuvent télécharger la nouvelle application et coupler l’imprimante à leur téléphone via Bluetooth. Ils doivent ensuite scanner le code QR qui apparaîtra à côté des captures d’écran sur leur Nintendo Switch à l’aide de leur smartphone. Cette image sera ensuite transférée vers l’application et pourra être personnalisée avec des conceptions de cadre avant d’être imprimée.

L’application propose différentes options de personnalisation pour les cadres, avec des conceptions basées sur l’emblématique Mario Brothers, ainsi que sur l’impitoyable magnat d’Animal Crossing, Tom Nook.

Cette application sera particulièrement populaire auprès des amateurs d’Animal Crossing, car le jeu encourage les joueurs à prendre des photos pour gagner des points Nook Miles. Vous pouvez avoir des photos réelles de certains de vos villageois préférés ou des plus beaux endroits de votre île.

Il s’intègre également parfaitement à Pokémon Snap, car il s’agit d’un jeu basé sur la photographie virtuelle.

L’Instax Mini Link nécessite le film Instax Mini pour imprimer, ce qui donne généralement environ 10 impressions dans une cartouche. L’imprimante elle-même coûte 109,99 £, tandis que le film coûte un peu moins d’une livre pour un tirage au Royaume-Uni. Le kit étui et imprimante Pikachu coûtera 124,99 £.

Vous pouvez voir ce que l’Instax Mini Link peut faire d’autre dans notre examen de l’imprimante instantanée. Vous pouvez également voir comment il se compare à d’autres imprimantes instantanées sur le marché ou jeter un coup d’œil à notre sélection des meilleurs appareils photo instantanés si vous souhaitez un appareil capable de capturer des souvenirs en déplacement.