Vous pouvez désormais essayer l’interface utilisateur Windows Hello plus moderne de Microsoft

Microsoft modernise le fonctionnement de son authentification Windows Hello, qui inclut la reconnaissance faciale et d’empreintes digitales, dans Windows 11. La refonte de l’expérience Windows Hello est actuellement en test bêta avec Windows Insiders et comprend des changements visuels, une nouvelle iconographie et des améliorations des clés d’accès.

Non seulement cette nouvelle interface utilisateur apparaîtra sur l’écran de connexion de Windows 11, mais également lorsque vous utiliserez des clés d’accès pour vous connecter à des sites Web et à des applications. « Nous avons repensé l’expérience utilisateur des informations d’identification de sécurité Windows pour la clé d’accès, créant une expérience plus propre qui prend en charge une authentification sécurisée et rapide » explique l’équipe Windows. « Les utilisateurs pourront désormais basculer entre les options d’authentification et sélectionner le mot de passe/les appareils de manière plus intuitive. »

La nouvelle interface utilisateur Windows Hello sur l’écran de connexion de Windows 11. Image : Microsoft

Microsoft prend actuellement en charge les clés d’accès dans Windows 11, mais l’expérience d’en utiliser une à partir d’un appareil mobile implique de scanner des codes QR et une interface utilisateur obsolète. Une nouvelle interface utilisateur de connexion pour les clés d’accès et l’authentification des comptes Microsoft améliorera considérablement cela, dans le cadre de cette refonte de l’interface utilisateur Windows Hello.

Microsoft a également créé une nouvelle API pour les gestionnaires de mots de passe et de clés d’accès tiers qui peuvent permettre aux développeurs de se connecter directement à cette expérience Windows Hello moderne. Il permettra également aux utilisateurs de Windows 11 d’utiliser le mot de passe d’un appareil mobile pour s’authentifier auprès des applications et des sites Web sur un PC. Cette nouvelle expérience de mots de passe prendra également en charge l’enregistrement des mots de passe dans des applications tierces ou leur synchronisation avec votre compte Microsoft.

Le nouveau processus de connexion par mot de passe. Image : Microsoft

Microsoft a commencé à tester cette nouvelle expérience Windows Hello pour le canal bêta (23H2), et elle devrait également apparaître une fois dans le canal de développement (qui est basé sur 24H2). les constructions reprennent bientôt. Je m’attendrais à ce que cette nouvelle interface utilisateur Windows Hello apparaisse pour tous les utilisateurs de Windows 11 dans les mois à venir.





