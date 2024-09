Vous pouvez désormais enregistrer des clés d’accès dans Google Password Manager sur les ordinateurs de bureau

Hier, Google a annoncé que nous étions désormais un peu plus près d’un avenir sans mots de passe : vous pouvez désormais utiliser Google Password Manager sur les appareils Android et de bureau pour enregistrer clés de passepas seulement des mots de passe.

Jusqu’à l’annonce, les clés d’accès ne pouvaient être enregistrées que dans Google Password Manager sur Android. Ces clés d’accès pouvaient être utilisé sur d’autres appareils, mais vous devrez scanner un code QR avec un appareil Android avec l’application Android pour réellement sauvegarder les ajouter à votre compte.

Grâce à cette mise à jour, vous pouvez désormais enregistrer des clés d’accès dans Google Password Manager via Chrome sur les appareils Windows, macOS et Linux. (La fonctionnalité est actuellement encore en phase de test pour les appareils ChromeOS.) Une fois enregistrées, les clés d’accès sont synchronisées sur tous vos appareils et utilisables sur n’importe quel appareil doté de Google Password Manager.

Qu’est-ce qu’un mot de passe exactement ? Alors qu’un mot de passe traditionnel nécessite de mémoriser une chaîne de caractères/chiffres/symboles, une clé d’accès est une paire de clés numériques où une clé « publique » est stockée sur le service auquel vous souhaitez accéder et une clé « privée » est stockée sur votre appareil. Pour vous connecter, déverrouillez simplement votre appareil Android (avec une empreinte digitale, un code PIN ou un motif) ou saisissez votre code PIN Google Password Manager (sur les appareils de bureau). Votre clé privée est ensuite envoyée au service pour authentification. Grâce aux clés d’accès, vous n’avez plus besoin de mémoriser un mot de passe unique pour chaque service. Des clés privées uniques sont automatiquement générées pour chaque service et stockées dans Google Password Manager. C’est plus sûr et plus pratique.

Si vous n’avez pas encore la possibilité d’enregistrer vos clés d’accès dans Google Password Manager, attendez quelques jours. Google est encore en train de déployer la mise à jour, il faudra donc peut-être un certain temps avant qu’elle n’atteigne votre navigateur.