Vous pouvez désormais effectuer des paiements UPI par commande vocale. Voici comment

Le NPCI a lancé mercredi une série de nouvelles options de paiement sur la plateforme de paiement populaire UPI, y compris les transactions conversationnelles.

Le gouverneur de la Reserve Bank of India (RBI), Shaktikanta Das, a annoncé le lancement des produits par la National Payments Corporation of India (NPCI) lors du Global Fintech Festival en cours.

Les dernières offres : ligne de crédit sur UPI, UPI LITE X et Tap & Pay, Hello ! UPI et Conversational Bill Payments visent à créer un écosystème de paiements numériques inclusif, résilient et durable et aideront UPI à atteindre l’objectif de 100 milliards de transactions par mois, a déclaré NPCI.

Bonjour! UPI aidera les utilisateurs à effectuer des paiements UPI vocaux via des applications, des appels télécoms et des appareils IoT en hindi et en anglais.

Il sera bientôt disponible dans plusieurs autres langues régionales également.

Bonjour! UPI a été divisé en segments : Paiements conversationnels sur UPI, BillPay Connect.

Les paiements conversationnels soulignent l’émergence d’un nouveau paradigme d’interaction homme-machine facilité par les transactions basées sur l’IA, qui approfondira encore la portée et l’utilisation des paiements numériques dans le pays, a déclaré le NPCI dans un communiqué.

NPCI a déclaré s’être associé à AI4Bharat à l’IIT Madras pour co-développer des modèles de langage de paiement en hindi et en anglais.

Avec BillPay Connect, Bharat BillPay a introduit un numéro nationalisé pour le paiement des factures à travers le pays, a déclaré NPCI, ajoutant que les clients peuvent facilement récupérer et payer leurs factures en envoyant un « Salut » sur l’application de messagerie.

Parallèlement à cela, les clients sans smartphone ni accès immédiat aux données mobiles pourront également payer leurs factures en passant un appel manqué, a-t-il ajouté.

Les clients utilisant cette fonctionnalité recevront immédiatement un appel pour vérification et autorisation de paiement.

De plus, BillPay Connect offre une fonction de paiement de factures assistée par la voix. Les clients peuvent également récupérer et payer leurs factures via des commandes vocales sur leurs appareils domestiques intelligents et obtenir une confirmation vocale instantanée, indique-t-il.

Pour élargir l’accès au crédit, promouvoir l’inclusion financière et l’innovation, NPCI a déployé une ligne de crédit sur UPI.

Cela permettra d’obtenir des lignes de crédit pré-sanctionnées auprès des banques via UPI et révolutionnera l’accès des clients au crédit, favorisant un écosystème bancaire plus rationalisé et numérique, a déclaré NPCI.

Grâce à cela, le processus d’obtention, de connexion et d’utilisation des lignes de crédit sera considérablement accéléré, stimulant ainsi la croissance et le progrès économiques, a-t-il ajouté.

L’initiative comporte plusieurs caractéristiques clés, notamment la liaison de lignes de crédit pré-sanctionnées, la création de produits de crédit numériques par les banques, l’établissement de périodes de crédit sans intérêt et de taux d’intérêt correspondants, un barème de frais défini, des canaux d’engagement des clients pour les demandes de sanction de crédit et le possibilité de relier diverses lignes de crédit pré-sanctionnées via des applications compatibles UPI pour les transactions, a-t-il déclaré.

Pour garantir une interopérabilité transparente, toutes les applications UPI, y compris celles des banques et des tiers, seront habilitées à découvrir et à lier les lignes de crédit sur UPI, ainsi qu’à fournir des services de bout en bout du cycle de vie des clients, a-t-il indiqué.

S’appuyant sur le succès de la fonctionnalité UPI LITE, UPI LITE X a été lancé pour les paiements hors ligne.

Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir de l’argent tout en étant hors ligne, ce qui leur permet d’exécuter des transactions même dans les zones où la connectivité est faible, a déclaré NPCI.

UPI LITE X sera accessible à toute personne disposant d’un appareil compatible prenant en charge la communication en champ proche (NFC), offrant des paiements plus rapides que les autres méthodes de paiement, car ils nécessitent moins de temps pour traiter la transaction.

Dans le cadre d’une avancée significative vers l’amélioration de l’adoption du code QR et de la technologie NFC, UPI Tap & Pay a été déployé, a déclaré NPCI, ajoutant qu’en plus de la méthode conventionnelle de numérisation et de paiement, les utilisateurs auront désormais la possibilité d’appuyer simplement sur NFC. activé les codes QR chez les commerçants pour effectuer leurs paiements.

Le lancement a eu lieu en présence du conseiller de NPCI et président non exécutif d’Infosys, Nandan Nilekani, et du président non exécutif de NPCI, Biswamohan Mahapatra.

Les lancements étaient conformes au communiqué de la RBI dans ses récentes annonces de politique monétaire, a déclaré le NPCI.

Qualifiant le NPCI de « joyau » du secteur technologique indien, M. Nilekani a déclaré qu’il avait largement dépassé les attentes.

La structure de NPCI a été créée par la RBI en 2008 en tant que société de paiement à but non lucratif.

« Cela a ouvert la voie aux services nationaux d’information. En utilisant NPCI comme modèle, nous avons plusieurs organismes de structures similaires, qu’il s’agisse du GSTM pour les impôts, de l’application DigiYatra, de l’ONDC », a-t-il déclaré.

En 2016, il y avait 1 000 startups dans le pays, ce chiffre est passé à 1 lakh en 2023, a-t-il ajouté.

