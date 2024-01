Vous pouvez désormais descendre la rue David Bowie à Paris | Actualités intelligentes

Les fans du musicien britannique David Bowie peuvent désormais se promener dans une rue qui porte son nom à Paris. Les autorités municipales ont dévoilé la « Rue David Bowie » le 8 janvier, date qui aurait été le 77e anniversaire de la défunte icône du rock. La rue est située à proximité de la gare d’Austerlitz et de l’hôpital de la Pitié-Salpétrière, dans le 13e arrondissement de la ville, une circonscription administrative située au sud-est de la ville.

L’idée remonte à 2020, lorsque Jérôme Coumet, maire du 13e arrondissement, avait pour la première fois proposé de donner à une route le nom de l’influent auteur-compositeur-interprète.

La semaine dernière, les dirigeants du district ont fait de cette vision une réalité. Pour célébrer le nom de la rue, ils ont organisé un concert inspiré de la première représentation de Bowie à Paris en 1965 et ont inauguré une exposition à la mairie, rapporte le Presse associée.

De nombreux fans de Bowie étaient présents aux festivités, et certains sont même devenus émus.

“J’avais les larmes aux yeux tout à l’heure… pour moi qui suis fan depuis plus de 30 ans, c’est vraiment émouvant”, a déclaré Karine, une femme présente à la cérémonie. CNNIl s’agit de Jack Guy et Maya Szaniecki.

Son seul regret ? Qu’il n’y a nulle part où vivre sur la route nouvellement nommée.

“Je veux une maison sur David Bowie Street”, a-t-elle ajouté.

VIDÉO : Paris donne à une rue le nom de l’icône du rock David Bowie La capitale française a donné à une rue le nom du chanteur britannique, une première en l’honneur de la star huit ans après sa mort. La “Rue David Bowie” a été officiellement inaugurée dans le 13ème arrondissement de la rive gauche de la ville pic.twitter.com/JwY47q8g4G – Agence de presse AFP (@AFP) 9 janvier 2024

Bowie est né David Jones à Londres en 1947. Il s’est intéressé très jeune à la musique et à la danse et a commencé jouer du saxophone adolescent et forme son premier groupe, le Konradsen 1962. C’est à partir de là que décolle sa prolifique carrière musicale qui s’étale sur plusieurs décennies.

Connu pour les coups comme « Space Oddity », « Starman », « Let’s Dance » et « Modern Love », Bowie « écrivait souvent des chansons, avant tout, sur le fait d’être un étranger : un extraterrestre, un inadapté, un aventurier sexuel, un astronaute lointain ». a écrit le New York Times” Jon Pareles dans la nécrologie de l’artiste en 2016.

Bowie était connu comme une sorte de «caméléon», adoptant une série de personnages tout au long de sa carrière. Il a également expérimenté une variété de styles musicaux, s’inspirant de l’électro, du glam, du folk et de bien d’autres genres. Comme Panneau d’affichageJoe Lynch de Joe Lynch a écrit en 2016 : « Parmi les rock stars, Bowie a influencé plus de genres musicaux que quiconque, vivant ou mort. »

L’héritage de Bowie perdure aujourd’hui. En plus de la rue à Paris, le musicien aura un nouveau musée et centre des arts du spectacle qui lui sera dédié à Londres. Le Centre David Bowie pour l’étude des arts du spectacle, dont l’ouverture est prévue en 2025, abritera plus de 80 000 artefacts Bowie. De plus, le documentaire 2022 Rêverie de lune examine la carrière et l’influence durable de Bowie.

La semaine dernière, le groupe de rock américain Wilco a également rendu hommage à Bowie le jour de son anniversaire en partageant une nouvelle couverture de « Space Oddity ».

“En tant que groupe lié à la Terre avec gratitude, voire à contrecœur, c’est toujours un honneur et un défi de s’attaquer à l’un des arrangements de David Bowie sur l’espace”, a déclaré le groupe dans un communiqué. FourcheC’est Hattie Lindert. “S’efforcer d’atteindre les sommets de sa liberté et de son talent est un objectif judicieux pour tout groupe.”