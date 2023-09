Vous pouvez désormais créer un nouvel Emoji en mélangeant deux éléments déjà existants | L’impression des États-Unis

Si vous avez déjà eu l’impression que les emojis disponibles n’expriment pas avec précision votre humeur ou vos pensées, vous serez heureux de savoir que Google a lancé une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra de créer vos propres combinaisons d’emojis directement dans la recherche Google. Cette nouvelle fonctionnalité, connue sous le nom d’Emoji Kitchen, permet aux utilisateurs de fusionner des emojis existants pour créer des combinaisons uniques et amusantes.



Quelques exemples de créations

Tout via Google

Facile à utiliser et sans rien télécharger

Pour utiliser cet outil, tapez simplement « Emoji Kitchen » dans la barre de recherche Google et cliquez sur « Get Cooking ! option. À partir de là, vous aurez accès à une grande variété d’émojis à combiner ou vous pourrez même utiliser la fonction de génération aléatoire pour des résultats surprenants. Une fois que vous avez expérimenté et créé votre emoji personnalisé, vous pouvez cliquer sur le résultat pour le copier dans le presse-papiers de votre appareil et le coller dans des messages ou des documents sous forme d’autocollant personnalisé.

Plus intéressant encore, Emoji Kitchen est désormais disponible sur les navigateurs Web et dans l’application Google, ce qui signifie que les utilisateurs d’iPhone peuvent également profiter de cette fonctionnalité et partager leurs créations sur des applications de messagerie comme iMessage. Auparavant, Google avait uniquement mis Emoji Kitchen à la disposition des utilisateurs d’Android via son application Gboard.



Quelques emojis créés en mélangeant deux existants

Cette nouvelle fonctionnalité va au-delà de la simple combinaison d’émojis. Il peut également recommander des combinaisons en fonction du contexte de vos conversations et des emoji que vous avez précédemment utilisés. Ceci est réalisé grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle de Google, qui analyse le contenu de vos messages et suggère des combinaisons appropriées.

De plus, vous pouvez créer vos propres combinaisons d’emojis sans restrictions. Par exemple, vous pouvez fusionner les émotions d’un emoji avec les caractéristiques d’un autre, ouvrant ainsi un monde de possibilités d’expression à travers ces petits pictogrammes numériques.

Il existe déjà plus de 400 emojis « classiques »

Permet plus de 20 000 combinaisons

Emojipedia rapporte que Google a récemment ajouté quatre nouveaux emojis à son répertoire à utiliser dans les combinaisons Emoji Kitchen. Ceux-ci incluent des empreintes de pattes, des cerises, des pastèques et des roches. Avec l’ajout de ces emojis, on estime que plus de 400 emojis seront pris en charge dans Emoji Kitchen, permettant un total stupéfiant de 20 000 combinaisons possibles.

Cependant, il est important de noter que tous les emojis ne sont pas pris en charge par Emoji Kitchen. Les émojis de gestes, de personnes et de drapeaux sont exclus en raison de la possibilité que certaines combinaisons puissent être irrespectueuses ou offensantes. Cette restriction rappelle que si les emojis sont amusants et polyvalents, il est également essentiel de les utiliser avec sensibilité et respect des autres.

Bref, Google a franchi une étape innovante dans le monde des emojis en permettant aux utilisateurs de créer leurs propres combinaisons personnalisées. Cette fonctionnalité ajoute non seulement du plaisir aux conversations numériques, mais donne également aux gens un moyen plus précis d’exprimer leurs pensées et leurs émotions à travers ces petites icônes. Avec des milliers de combinaisons disponibles, Emoji Kitchen est un outil créatif et divertissant qui sera certainement apprécié par les amateurs d’emoji du monde entier.

