Uber un partenariat avec Waymo, un service de taxi sans chauffeur, a débuté mercredi pour offrir des options de conduite autonome aux clients de Phoenix. Les passagers qui réservent un UberX, Uber Green, Uber Comfort ou Uber Comfort Electric pourraient être jumelés à un véhicule Waymo autonome.

Pas de recherche Google AI, je n’ai pas besoin d’en savoir plus sur les « avantages de l’esclavage »

L’option de trajet Waymo est actuellement disponible dans la région métropolitaine de Phoenix et ne mettra en relation un passager avec un véhicule sans conducteur que si l’itinéraire fait partie du territoire d’exploitation de Waymo. Les passagers qui hésitent à monter à bord d’un véhicule Waymo auront la possibilité de se désinscrire avant l’envoi du robotaxi et de les envoyer à la place avec un chauffeur humain.

Uber a déclaré dans un communiqué de presse en s’associant à Waymo, elle s’efforce de réduire les émissions de gaz et les émissions par passager et de « rendre plus accessibles les options de transport plus écologiques ».

La collaboration de Waymo avec Uber arrive comme elle a commencé un test de ses taxis sans conducteur en Californie du Sud au début du mois. L’entreprise a offert aux résidents et aux visiteurs des billets d’accès anticipé pour profiter des manèges Waymo One entièrement autonomes avant le lancement complet.

Les syndicats ont organisé mardi un rassemblement devant le siège de Google à Los Angeles pour protester contre l’expansion du covoiturage autonome de Waymo.

“Nous disons non aux véhicules sans conducteur dans nos rues”, a déclaré la présidente de la Fédération du travail du comté de Los Angeles, Yvonne Wheeler. Actualités ABC7. « Les véhicules autonomes, comme ceux que Waymo souhaite déployer dans nos communautés, font des ravages partout où ils vont. … Il est clair que cette technologie n’est pas prête à être introduite sur nos routes et notre ville.

Un porte-parole de Waymo a déclaré dans une déclaration envoyée par courrier électronique à Gizmodo que la société n’était pas d’accord avec ces préoccupations et travaillait avec les décideurs politiques, les premiers intervenants et les agences de transport pour garantir que le robotaxi soit une option sûre pour Angelenos.

« Notre objectif est d’introduire un service de covoiturage qui améliore la sécurité routière et soutient les objectifs de transport, d’équité et de durabilité de la région. Sur la base des nombreuses conversations productives que nous avons eues avec les dirigeants municipaux, nous sommes convaincus que nous pouvons travailler ensemble pour y parvenir », a déclaré le porte-parole.

Cependant, le membre du conseil Hugo Soto-Martinez a semblé catégorique lorsqu’il a déclaré à Waymo et Cruise que ses robotaxis n’étaient pas les bienvenus à Los Angeles. S’exprimant lors d’une conférence de presse mercredi, Soto-Martinez a déclaré qu’il tenait tête aux taxis sans conducteur pour les risques qu’ils représentent pour les piétons et les autres véhicules. TechCrunch signalé.

La tournée de Waymo et le recul qui a suivi surviennent après le California DMV a suspendu le robotaxi de Cruise d’opérer à San Francisco pendant qu’elle enquête sur les risques potentiels pour la sécurité et la santé. La suspension du DMV intervient après qu’un piéton a été heurté par un conducteur humain et projeté sous un robotaxi Cruise et traîné sur 20 pieds.