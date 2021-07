Vous pouvez désormais bloquer d’autres utilisateurs sur Google Drive

Google Drive excelle dans de nombreux domaines et la commodité en fait partie. Stocker, synchroniser et éditer des fichiers personnellement est une chose, mais une grande partie de la véritable puissance de la plate-forme réside dans ses aspects collaboratifs, surtout si vous utilisez certaines des offres payantes de Google, comme Workplace ou G Suite Business. Malgré tout ce pouvoir, cependant, la politique de partage de Google Drive a toujours été plutôt libérale en ce sens qu’il n’y a pas de restriction ou de deuxième couche de confirmation pour partager réellement quelque chose avec une autre personne. Tout ce que vous avez à faire est d’entrer un Gmail valide dans l’interface de partage et cette ressource apparaîtra dans la section « Partagé avec moi » de l’autre utilisateur. Naturellement, cela permet le spam non sollicité et d’autres contenus abusifs. Contenu sur lequel vous pouvez déjà appuyer sur « supprimer », mais qui peut encore, parfois, refaire surface à d’autres endroits, comme lors d’une recherche. Ce n’est pas une excellente configuration.

Eh bien, en mai, Google annoncé ce qu’il a intitulé un ensemble de mises à jour pour « Armer les utilisateurs et les administrateurs de Google Workspace avec des capacités avancées de lutte contre les abus et d’analyse des menaces ». L’une de ces fonctionnalités est la possibilité de bloquer un autre utilisateur de Google Drive. Maintenant, la fonctionnalité a officiellement commencé à se développer et, heureusement, elle ne se limite pas aux clients payants de Google. Les comptes personnels gratuits en bénéficient également.

Pour bloquer un autre utilisateur, il vous suffit de cliquer avec le bouton droit sur une partie du contenu indésirable, partagé par ledit utilisateur, puis d’appuyer sur l’option « bloquer ». Cela fera un trio de choses:

Empêchez un autre utilisateur de partager du contenu avec vous à l’avenir. Cela peut être un contrôle utile si, par exemple, un autre utilisateur a des antécédents d’envoi de spam ou de contenu abusif.

Supprimez tous les fichiers et dossiers existants partagés par un autre utilisateur. C’est un moyen facile de se débarrasser de tous les spams ou contenus abusifs partagés par un utilisateur spécifique en même temps.

Supprimez l’accès d’une autre personne à votre contenu, même si vous l’avez déjà partagé avec elle.

Assez soigné, mais il convient de noter que le blocage d’un compte Google particulier sur Drive peut également finir par le bloquer sur d’autres services Google d’une manière ou d’une autre. Les informations sont un peu rares à ce sujet, mais elles méritent tout de même d’être mentionnées. Dans la grande majorité des cas, il est cependant prudent de supposer que des couches supplémentaires de blocage seront simplement un bonus plutôt qu’un problème.

