Vous pouvez désormais ajouter votre haut-parleur intelligent à plusieurs groupes, légalement

Un juge fédéral a récemment déclaré invalides deux brevets appartenant à Sonos. Ces mêmes brevets étaient utilisés par Sonos pour empêcher Google d’autoriser les enceintes Nest et Google à appartenir à plusieurs groupes d’enceintes dans le même foyer.

Pour nous, consommateurs, c’était une chose juridique stupide à laquelle nous devions faire face. Cependant, avec cette nouvelle décision, Google peut désormais réactiver l’interrupteur et permettre aux utilisateurs de faire ce qu’ils pouvaient initialement faire avant que Sonos n’arrive et arrête le plaisir.

Nous avons récemment apporté une modification aux groupes d’enceintes pour les enceintes, les écrans et Chromecast Nest, où certains appareils ne peuvent appartenir qu’à un seul groupe d’enceintes à la fois dans l’application Google Home. Un juge fédéral a conclu que deux brevets que Sonos accuse nos appareils de violer sont invalides.

À la lumière de cette décision juridique, nous sommes heureux de vous annoncer que nous annulerons ce changement. Les appareils pourront appartenir à plusieurs groupes d’enceintes et vous ne rencontrerez plus d’erreur lorsque vous tenterez d’ajouter un appareil à des groupes supplémentaires. Nous commençons à déployer cette mise à jour immédiatement et prévoyons qu’elle soit disponible sur nos appareils et sur l’application Home sur Android dans les prochaines 48 heures. Le changement sera également bientôt disponible sur l’application Home sur iOS.