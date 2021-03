Vous bénéficiez également de l’assortiment habituel de capteurs, avec suivi de la fréquence cardiaque et de l’oxygène dans le sang, et le logiciel peut détecter les niveaux de stress et suivre votre sommeil également. Oh, et vous avez 110 modes d’entraînement à parcourir.

Cela signifie que vous pouvez l’acheter pour 139 $, ce qui le rend encore plus attrayant. L’appareil dispose d’un écran tactile AMOLED de 1,39 pouce 326 ppp dans un boîtier en acier inoxydable de 46 mm. Il est résistant à l’eau et à la poussière IP68 et 5ATM, et dispose d’une batterie de 402 mAh qui devrait vous durer deux semaines sur une charge car il n’y a pas d’OS Wear proposé ici, à la place, la montre OnePlus utilise une plate-forme propriétaire.

