Vous pouvez déjà acheter un Google Pixel 7a, mais de manière non officielle

Google organise demain sa grande conférence annuelle sur les E/S et l'une des vedettes de l'émission devrait être le Pixel 7a, dont on parle depuis longtemps et qui fait souvent l'objet de fuites. Le midranger qui n'est pas encore officiel a fait une autre apparition sur le site du marché américain Swappa. Le marché en ligne propose huit offres pour les téléphones Pixel 7a allant de 469 $ à 499 $ dans les couleurs gris, blanc et bleu.













Listing Pixel 7a sur Swappa

Tous les téléphones répertoriés sont dans la version 8/128 Go et sont déverrouillés par l’opérateur. Nous pouvons voir les photos en main confirmer la conception du téléphone et nous avons également un aperçu du contenu de la boîte – un câble USB-C, un dongle USB-C vers USB-A et les manuels et dépliants de garantie habituels. Pour un aperçu plus approfondi de ce à quoi s’attendre de Google lors de sa conférence I/O demain, consultez notre article de synthèse.

