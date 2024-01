Vous pouvez découvrir cette nouvelle exposition VMFA jusqu’au 25 février

RICHMOND, Virginie — Il y a beaucoup à voir et à faire au Virginia Museum of Fine Arts, y compris la possibilité d’assister à la dernière exposition de Dawoud Bey « Elegy ».

“C’est un photographe extraordinaire”, a déclaré Valeri Cassel-Oliver, conservateur de l’art moderne et contemporain au VMFA.

L’élégie est un poème écrit in memoriam ou un poème qui est à bien des égards mélancolique, car il est censé évoquer un sentiment d’honneur.

Honorant les premières expériences des Afro-Américains en Amérique, dans cette collection, Bey met en lumière des paysages spécifiques.

La collection de 42 photographies et deux installations cinématographiques de Bey emmène les spectateurs dans un voyage immersif le long de la piste des esclaves de Virginie, des plantations de Louisiane et du chemin de fer clandestin de l’Ohio dans trois sections différentes, y compris la récente série des artistes commandée par VMFA.

“Premièrement, l’importation et l’arrivée d’Africains dans ce pays en esclavage. Deuxièmement, cette idée du travail et de ce à quoi ressemblait le travail pour les Afro-Américains réduits en esclavage, et enfin, l’acte ultime d’auto-émancipation, celui d’abandonner l’esclavage vers une vie inconnue, mais différente et libre”, a déclaré Cassel-Oliver.

Cassel-Oliver espère que les visiteurs quitteront l’exposition avec plus d’empathie, soulignant que ces histoires ne sont pas seulement afro-américaines mais américaines.

“Et je pense que dès que nous reconnaîtrons et comprendrons ceux qui créent la totalité de ce que nous sommes aujourd’hui, alors nous pourrons avancer dans le monde avec une meilleure compréhension”, a-t-elle déclaré.

Dawoud Bey « Élégie » se déroule jusqu’au 25 février. Il y a plusieurs programmes auxquels participer, dont un symposium le 27 janvier et une discussion stimulante le 9 février, avec Valérie Cassel Oliver, Dawoud Bey et deux des collaborateurs du film.

Tous les mercredis soir, le Dominion Energy Jazz Café a lieu, avec des performances live de certains des meilleurs musiciens de jazz de Richmond, en partenariat avec la Richmond Jazz Society. C’est un événement gratuit, avec de la musique à partir de 18h

Vous pouvez célébrer le Nouvel An chinois avec ChinaFest : Année du Dragon de Bois le 3 février.

Et Fridays After 5, Taste of Art, a lieu tous les 2 et 4 vendredis, et nouveau, Fridays After 5, Mom’s night out, le 9 février.

Pour plus d’informations sur ces événements et d’autres, Cliquez ici.

Connaissez-vous une bonne nouvelle qui se produit dans votre communauté ? Cliquez ici pour envoyer un e-mail à WTVR.com et à l’équipe CBS 6 News.

PARTAGEZ sur les réseaux sociaux pour passer le message !