Vous pouvez casser une noix de coco avec un ascenseur, voici comment

La plupart d’entre vous conviendront peut-être que casser une noix de coco est une tâche en soi. Avec sa coque dure et sa texture poilue, ce fruit est littéralement une noix difficile à casser. Mais maintenant, cette vidéo montrant une personne cassant la noix de coco à l’aide d’un ascenseur devient virale. Cette vidéo a rappelé à Internet les “desi jugaad”, les laissant en grand écart.

La vidéo montre une personne faisant la démonstration d’un piratage qui peut ou non vous être utile. Une noix de coco enveloppée dans un sac plastique est déposée à l’entrée de la porte de l’ascenseur. Au fur et à mesure que l’ascenseur monte, il emmène la noix de coco vers le haut, puis lorsque le plastique se déchire, il claque au sol et se divise en deux.

La vidéo a été téléchargée par un utilisateur des médias sociaux Siddharth Gujar la semaine dernière. Il a légendé la vidéo, “Yeh technologie bahar nahi jani chahiye”. Bientôt, les utilisateurs des médias sociaux ont réagi à la vidéo. Un utilisateur a commenté: “Bhai ander ke Pani ke liye bhi kuch karo voh main hai.” De nombreux utilisateurs ont affirmé que la noix de coco était déjà cassée car elle ne peut pas se fissurer après être tombée de cette hauteur. L’un d’eux a dit : « Pahle se hi tuta hua h wo itni uper se girne per nahi futega ». “L’Indien en 2040 sera comme”, a commenté un autre.

Regardez la vidéo ici-

https://www.instagram.com/p/CfKEhUmFwWX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

Auparavant, un célèbre créateur de vidéos, Armen Adamjan a publié un autre hack de rupture pour la noix de coco. Il a percé des trous dans la noix de coco à l’aide d’un tournevis. Après en avoir vidé l’eau, il utilise un marteau et le tape sur la coque jusqu’à ce qu’elle s’ouvre.

Que penses-tu de cette vidéo?

