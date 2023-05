Vous pouvez acheter votre propre domaine insulaire privé au large des côtes britanniques pour le même prix qu’un appartement à Londres – avec son propre village

VOUS pourriez être le fier propriétaire d’une propriété de campagne avec son propre village juste à côté de la côte britannique pour le même prix qu’un appartement chic à Londres.

Le domaine Husaboat, qui remonte au 18ème siècle, se trouve à l’extrémité nord-ouest de la péninsule de Duirinsh sur l’île de Skye et couvre 2 395 acres de terre et comprend cinq miles de côtes.

Le domaine est situé dans le paysage spectaculaire de l’île de Skye Crédit : BNPS

La propriété principale du domaine Husabost a besoin d’être entièrement rénovée Crédit : BNPS

L’ensemble du domaine couvre 2 395 acres de terrain Crédit : BNPS

Cela pourrait être le vôtre si vous avez 1,35 million de livres sterling de rechange.

C’est moins qu’un appartement de trois lits actuellement mis en vente sur Rightmove dans le centre de Londres, qui fait partie du développement du quartier de la ville à E1, qui est en vente pour 1,5 million de livres sterling.

Le domaine écossais faisait autrefois partie du domaine familial du clan Macleod, et l’acheteur sera au cœur d’un certain nombre de monuments historiques locaux et de l’histoire du clan encore présents dans la région.

La propriété comprend le village de Borreraig, célèbre pour être l’emplacement du MacCrimmon Piping College où des joueurs de cornemuse ont été envoyés de toute l’Écosse par leurs chefs de clan pour maîtriser la cornemuse pendant plusieurs siècles.

Une maison géorgienne de neuf chambres et de 4 600 pieds carrés dans un cadre côtier privé surplombant le Loch Dunvegan est également incluse.

La propriété elle-même, un bâtiment classé Grade C, a besoin d’être entièrement rénovée et modernisée, mais a beaucoup de potentiel pour un propriétaire avec du temps libre.

Elle comprend une cuisine-salle à manger, une salle familiale, une salle à manger, un salon, deux chambres et une salle de bain au rez-de-chaussée.

Au premier étage, il y a beaucoup d’espace pour les invités avec une chambre, une salle de bain et un salon au premier étage.

Et si cela ne suffit pas, la maison dispose de deux autres chambres situées au deuxième étage.

La maison est représentée avec une entrée fortifiée et des piliers fermés à l’entrée.

Il dispose également d’un hangar à bateaux, afin que son propriétaire puisse profiter pleinement des droits de pêche inclus dans le prix.

Le terrain offre des droits de rive unique sur la rivière Hamara pour la truite de mer et le saumon, ainsi que des droits de chasse au cerf.

Euan MacCrimmon, de Strutt & Parker, a déclaré : « Le marché immobilier écossais a été tout simplement spectaculaire ces dernières années, mais les opportunités comme le domaine Husabost sont rares.

« Ce n’est pas tous les jours que nous voyons des propriétés insulaires arriver sur le marché – en particulier celles qui cochent une telle multitude de cases.

«Le domaine offre un potentiel d’investissement vert, des opportunités agricoles et la possibilité d’un développement résidentiel, mais son plus grand attrait est sans doute le sentiment romantique attaché à posséder votre propre tranche de l’île de Skye.

“Avec ses paysages accidentés et spectaculaires et son abondance d’habitats fauniques, aucune forme d’évasion ne ressemble à la paix et à la tranquillité qui y sont offertes.”

Il possède également sa propre ferme.

Home Farm est de 127 acres de terres agricoles avec divers bâtiments de ferme, un chalet et une église abandonnée.

Il existe également un certain nombre de bâtiments abandonnés qui pourraient être convertis en logements résidentiels, sous réserve d’un permis de construire, dont un grenier à sel du XIXe siècle.

Skye est la plus grande des îles principales des Hébrides intérieures avec une population d’un peu plus de 10 000 habitants.

