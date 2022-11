Vous pouvez acheter votre propre bunker nucléaire de l’époque de la guerre froide dans la campagne britannique pour 25 000 £ – il est doté d’incroyables fonctionnalités cachées

Un bunker de la guerre froide dans la campagne est vendu pour 25 000 £.

La retraite nucléaire est équipée de sacs mortuaires, de masques à gaz ainsi que d’une cabine téléphonique rouge et est accessible via un puits de 14 pieds.

C’était auparavant un MOD Royal Observer Post et a été construit à Legbourne, Lincolsnhire, en 1959.

Le petit coffre-fort a été construit pour accueillir trois observateurs en cas d’attaque nucléaire, fourni avec suffisamment de nourriture et d’eau pour quatorze jours et avait une ligne terrestre et une communication radio incluses.

De nombreux sites de bunkers nucléaires ont été, depuis lors, utilisés comme sites pour les mâts de téléphonie mobile, de sorte que l’opportunité d’acheter ce bunker est rare.

Il y a un accès véhicule au site et le propriétaire actuel bénéficie d’un espace pour une caravane à côté de l’entrée du bunker dans le sol.

Une liste d’enchères se lit comme suit : “Le bunker est sécurisé, sec et dans son état d’origine”, indique la liste.

“Le propriétaire actuel a également une caravane sur place.

“Le site dispose également d’un accès véhiculaire depuis la route sur le terrain pour y accéder.”

Mark Colledge, 64 ans, a acheté le coffre-fort souterrain sur eBay en 2003 pour 12 500 £.

Le vétéran de l’armée a déclaré au Daily Mail: “Il a été construit l’année de ma naissance et je pense que je l’ai acheté en raison d’une crise de la quarantaine. J’ai pensé” c’est cool “et j’ai décidé que je le voulais.

“Je garde une caravane à proximité et je l’utilise comme une sorte de maison de vacances. Je dors dans le bunker et me douche dans la caravane.

“Je vends parce que cela semble être un bon moment compte tenu de la crise mondiale, et je n’y suis pas allé depuis des années. J’aimerais avoir de l’argent pour partir en vacances.

“J’ai des sacs mortuaires là-dedans et des masques à gaz. Cela remonte à mon entraînement militaire et à ce qu’il faut faire en cas d’attaque. “Il y a un lit et un sac de couchage, mais c’est à peu près tout.

“Il y a aussi un téléphone à boîte rouge, donc en cas d’attaque nucléaire, c’est le seul téléphone qui fonctionnera – pas qu’il y aura beaucoup de téléphones à appeler. “Il a aussi de l’énergie solaire et éolienne.”

Les ventes aux enchères de SDL Property fouettent le coffre-fort avec une maison à un lit le 24 novembre.

