Vous pouvez acheter votre prochain téléphone Nokia avec un abonnement

HMD a annoncé une multitude de nouveaux smartphones de marque Nokia ainsi qu’un service d’abonnement respectueux de l’environnement sur lequel deux d’entre eux seront disponibles à l’achat.

Lors du salon technologique IFA à Berlin, la société a annoncé les téléphones Nokia X30 5G, G60 5G et C31, la tablette Android Nokia T21, ainsi qu’un haut-parleur portable et des écouteurs sans fil.

Le X30 et le G60 seront disponibles sur le nouveau service d’abonnement de HMD, Circular, moyennant des frais mensuels et des frais d’inscription de 30 £, et les deux sont livrés avec trois ans de mises à jour Android et de sécurité ainsi qu’une garantie de trois ans. Le C31 moins cher ne fait pas partie du schéma, tandis que le T21 y arrivera bientôt.

Les clients du forfait seront encouragés à conserver leur téléphone aussi longtemps que possible pour contrer le cycle de mise à niveau constant du smartphone moderne, mais ils peuvent également l’échanger, passer à un autre téléphone ou quitter le programme quand ils le souhaitent. Les téléphones ne peuvent pas être achetés, ils sont en prêt permanent de HMD.

Plus vous gardez votre téléphone longtemps, plus vous collecterez de points – ou « graines » – dans le cadre du programme Seeds of Tomorrow, échangeables via des entreprises partenaires pour planter des arbres, réduire les déchets plastiques dans les rivières et fournir une connectivité Internet à ceux qui n’en ont pas.

Les téléphones achetés via Circular vous couvrent en cas de dommages accidentels, de perte ou de vol de votre téléphone, ce qui est très bien étant donné que vous pouvez obtenir l’un des nouveaux téléphones, le Nokia G60, pour seulement 12,50 £ par mois. Il dispose d’un Snapdragon 695 5G, d’un écran LCD de 6,58 pouces à 120 Hz et d’une grande batterie de 4500 mAh, avec un dos en plastique recyclé à 100 % et des rails latéraux en plastique recyclé à 60 %.

HMD mondial

HMD semble avoir pratiquement renoncé à la concurrence sur le marché phare des téléphones, étant donné que sa dernière offre haut de gamme était le Nokia 9 PureView de 2019. Au lieu de cela, nous avons le Nokia X30 5G, ce que HMD appelle son “smartphone le plus écologique à ce jour”.

Cela équivaut à être fabriqué à partir d’un cadre en aluminium 100 % recyclé et d’un dos en plastique recyclé à 65 %. Il est emballé dans une boîte en papier 100 % certifié Forestry Stewardship Council et 70 % recyclé et n’est pas livré avec un chargeur.

Le X30 ressemble à un téléphone solide avec un appareil photo principal PureView de 50 Mp avec stabilisation d’image optique, Snapdragon 695 5G, un écran de 6,43 pouces, une résistance à la poussière et à l’eau IP67 et une charge filaire de 33 W de sa batterie de 4200 mAh.

Vous pouvez obtenir le X30 pour 25 £ par mois avec des frais d’installation de 30 £. Le problème ici est que le téléphone ne coûte que 399 £. Payer 55 £ pour le premier mois, puis 25 £ par mois par la suite signifie que vous paierez plus de 399 £ après 16 mois.

HMD mondial

Étant donné que HMD veut que vous gardiez votre téléphone aussi longtemps que possible, cela ne semble pas très long. Vous voudrez peut-être acheter le téléphone à l’avance et le conserver plus longtemps, ce qui vous fera économiser de l’argent. Mais d’accord, vous perdriez la couverture d’assurance offerte par Circular, ainsi que l’accès direct au personnel d’assistance pour le dépannage et les requêtes. Faire partie du programme vous permet également d’échanger votre téléphone chaque fois que vous souhaitez payer plus, autant ou moins pour un nouveau téléphone – bien que la seule autre option soit actuellement le G60.

HMD dit qu’il réutilisera les téléphones échangés en les remettant à neuf et en les offrant à d’autres clients, en les donnant à des œuvres caritatives, et éventuellement en les reprenant et en les recyclant afin qu’ils ne finissent pas dans une décharge.

Voici la liste complète des téléphones disponibles sur Circular avec des prix au Royaume-Uni :

Nokia G60 5G (249 £) – 12,50 £ par mois, 30 £ de frais d’installation

Nokia X30 5G (399 £) – 25 £ par mois, 30 £ de frais d’installation

Nokia XR20 (449 £) – 20 £ par mois, 30 £ de frais d’installation

Nokia T10 (149 £) – 10 £ par mois, 30 £ de frais d’installation

Circular sera d’abord lancé en Allemagne et au Royaume-Uni avec un déploiement plus large prévu. Cependant, il n’inclut pas de forfait mobile, vous devrez donc payer les minutes, les SMS et les données en plus de l’abonnement.

HMD promet un modèle d’abonnement dédié aux entreprises d’ici la fin de l’année.

Le Nokia C31 a également annoncé qu’il ne viendrait pas à Circular et offre un écran de 6,7 pouces et trois jours d’autonomie de la batterie, bien que vous ne deviez probablement pas l’utiliser beaucoup pour l’obtenir. Cela coûtera à partir de 109 £, mais ses pots de lancement avec le statut éco-forward de HMD – pourquoi également libérer un téléphone bon marché qui ne figure pas sur votre plan d’abonnement avec seulement deux ans de mises à jour de sécurité lorsque vous souhaitez également encourager les gens à utiliser leurs téléphones pour longtemps?