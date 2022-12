Vous pouvez acheter un ours en peluche ‘Boyfriend’ pour ‘Se blottir’ et Twitter veut rester à l’écart

Un produit qui était censé être un ours en peluche grandeur nature réconfortant avec lequel on peut se blottir, a raté de loin le coup ! Cette peluche en peluche surdimensionnée et musclée ressemble tellement à un humain qu’elle est même difficile à regarder. De son cou maigre et ses mains étranges à son expression inconfortable, les gens sur Twitter sont terrifiés par tous les aspects de l’ours. Les utilisateurs des médias sociaux ont répondu avec des commentaires humoristiques sur le produit et ont même fait référence à d’autres articles effrayants ayant un objectif similaire.

Un utilisateur qui passe par ident1kitt sur Twitter a publié en ligne quatre images horribles d’un nounours bizarre et effrayant. Les photos montrent une peluche dont le corps ressemble étrangement à un humain et dont la tête ressemble à un ours. Il est censé être un “ourson petit ami” grandeur nature, idéal pour se blottir en hiver. Les images montrent des femmes serrant le jouet dans ses bras, une image montrant même à quoi il ressemble lorsqu’il n’est pas vêtu de vêtements masculins. Avec son corps musclé et ses mains humaines, l’ours ressemble beaucoup plus à un humanoïde qu’à un adorable nounours traditionnel.Pour couronner le tout, l’ours a un sourire jumelé à des yeux fatigués.

L’affiche originale écrivait dans la légende, “comment est-ce plus horrible qu’un oreiller de corps d’anime.”

Un utilisateur a tenté de répondre à cette question en tweetant : « Le dakimakura (la fusion des mots japonais « dakishimete » pour étreindre et « makura » pour oreiller) n’est qu’un oreiller de la longueur du corps avec une housse imprimée sur des graphiques. Cette chose ressemble à *c’était* un corps.”

Le dakimakura (la fusion des mots japonais “dakishimete” pour câlin et “makura” pour oreiller) n’est qu’un oreiller de la longueur du corps avec une housse imprimée sur des graphiques. Cette chose ressemble à *c’était* un corps. pic.twitter.com/9lQhs7WWbF– Pas de changement jusqu’à ce que les Kings fassent les séries éliminatoires de la NBA (@GetterOne) 22 décembre 2022

Plus de gens sont d’accord avec la dernière partie de ce tweet. Par exemple, celui qui a écrit « il pourrait y avoir un vrai homme là-dedans ! Je crains!”

il pourrait y avoir un vrai homme là-dedans! j’ai peur ! — willowercase (@willowswears) 22 décembre 2022

Plusieurs utilisateurs ont souligné à quel point l’ours en peluche avec des doigts et un cou fin était effrayant. Une personne a même qualifié l’ours d’objet maudit dans son tweet. Certains utilisateurs, en revanche, ont laissé tomber des photos d’autres articles similaires.

Il s’avère que les créatifs ne manquent pas pour fabriquer des articles de confort horribles. Jusqu’à présent, la section de réponse de Twitter suggère qu’il pourrait même y avoir des gens qui offrent des trucs comme ça à leurs amis comme une blague pratique !

