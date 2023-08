Vous pouvez acheter le SSD T7 Shield robuste et portable de Samsung à 50% de réduction

De nos jours, il existe de nombreuses façons de sauvegarder vos données, mais l’une des options les plus simples consiste à utiliser un SSD portable. Et en ce moment, vous pouvez vous procurer un modèle très apprécié à un prix avantageux. Amazon offre actuellement 50% de réduction sur le robuste Bouclier Samsung T7 1 To, ce qui fait chuter le prix à seulement 80 $, soit seulement 7 $ de plus que le prix le plus bas de tous les temps que nous ayons vu. Il n’y a pas d’expiration claire pour cette offre, nous vous recommandons donc de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Le critique de CNET, Joshua Goldman, était joli impressionné par le T7 Shield grâce à sa conception ultracompacte et sa durabilité impressionnante. Il s’agit d’un disque SSD portable de la taille d’une carte de crédit et doté d’un indice de résistance aux intempéries IP65, il est donc protégé contre l’eau et la poussière. Et grâce à son extérieur en élastomère, il peut résister à des chutes allant jusqu’à 3 mètres. Il offre également des performances rapides, avec des vitesses de transfert de données allant jusqu’à 1 050 Mo par seconde. Il utilise une connexion USB-C et est compatible avec les appareils Mac, Windows et Android.

Et si vous êtes prêt à sacrifier la durabilité pour un stockage supplémentaire, il convient de noter que la base SSD T7 avec 2 To de stockage est en vente pour 120 $ en ce moment, 56 % de réduction sur le prix habituel. Vous pouvez également consulter notre tour d’horizon des meilleures offres de cartes microSD pour encore plus d’offres de stockage.