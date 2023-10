Vous pouvez acheter des vacances « Emily à Paris » en France. Devrais-tu?

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

L’émission Netflix « Emily in Paris » est connue – et même appréciée par certains – pour beaucoup de choses : la mode extravagante, les paysages français, l’humour bien-être. Mais la connaissance de Paris de la protagoniste Emily Cooper n’en fait pas partie. Même si les croissants et les cafés de l’après-midi font partie de sa routine quotidienne, qu’elle documente méticuleusement dans des publications Instagram naïvement stupides, elle ne sait tout simplement pas grand-chose de la ville au-delà de la surface.

Les trois saisons de la série ont inspiré regarder la haine, joie d’évasion et confusion générale. Tout au long, Emily (Lily Collins) a abordé sa ville adoptive de la même manière qu’on pourrait aborder un parc à thème : avec insouciance, enthousiasme et avec une quête sans esprit critique du plaisir comme priorité absolue. La réalité alternative de la greffe de Chicago est plus comparable à la stérilité étincelante du Pavillon de la France à Epcot qu’à la vibrante capitale française.

Ainsi, le refus d’Emily de s’assimiler à la vie à la Parisienne fait que la récente décision de Paramount Global de licence pour le spectacle pour officiel Forfaits vacances « Émilie à Paris » une question déroutante.

Le partenariat du conglomérat médiatique avec Dharma, une start-up de voyage qui vend des vacances thématiques autour de différentes marques et expériences, offre aux superfans la possibilité de passer quatre nuits et cinq jours à Paris tout en se livrant aux fantasmes approuvés par Emily.

Les voyages sont tous organisés par des influenceurs lifestyle, ou « Emileaders », qui organisent l’itinéraire. Tout d’abord : un voyage inspiré d’Emily en avril 2024, organisé par Ines Tazi, la star de télé-réalité qui est apparue dans « Perfect Match » et « The Circle : France » de Netflix.

Le pitch : vivre Paris et ses merveilles comme Emily l’aurait souhaité. Le prix : 3 601 $ pour une chambre partagée et des activités, sans compter le billet d’avion. Le problème : le Paris d’Emily, bien que scintillant et fastueux, se définit par ses clichés. Le spectacle est propulsé par l’engagement superficiel d’Emily avec la culture française et par une cascade apparemment sans fin de faux pas.

Les voyages « Paris by Emily », proposés par groupes de 8 à 16 personnes, promettent des attraits tels qu’un cours sur l’art de la séduction et des expériences retail « Only-Emily ». D’autres activités possibles incluent la préparation de cocktails et des cours de français dans un café, un ajout surprenant étant donné le refus initial d’Emily d’apprendre la langue au-delà du vocabulaire le plus élémentaire, au grand dam de ses collègues de la marque de marketing de luxe Savoir.

Pour être clair, j’adore “Emily in Paris”. J’ai regardé les trois saisons dès leur première : les tenues extrêmement peu pratiques, le drame mesquin et le stress constant des mauvaises décisions d’Emily en font un rêve louche. Mais cela ne veut pas dire que je veux vivre dans le monde bidimensionnel d’Emily.

Compte tenu de la haine que la série a suscitée en raison de son recours à des stéréotypes éculés, à la fois sur les expatriés américains et sur les Français, il est surprenant de voir les pouvoirs en place d’Hollywood annoncer un voyage basé sur les recommandations d’un protagoniste apparemment ignorant la vraie vie et le charme de sa ville adoptive.

“Emily me gêne, car je ne la vois pas faire beaucoup d’efforts pour s’intégrer à la vie française”, explique un expatrié américain à Paris. dit le New York Times plus tôt cette année.

Pourtant, depuis sa première en 2020, la série a engendré un éventail de offres de visites dans la ville qui présentent des lieux de tournage habituels comme l’appartement d’Emily dans le 5ème arrondissement ou le Café de Flore, l’un des plus anciens cafés de Paris (et l’un des nombreux repaires d’Emily). Le site Internet officiel du tourisme de la ville propose un Itinéraire sur le thème « Émilie à Paris » aux voyageurs curieux.

« Des séries comme Emilie à Paris “Cela vous fait souhaiter qu’il y ait un bouton ‘Réserver ce voyage’ à la fin de chaque épisode”, a déclaré Charaf El Mansouri, directeur général de Dharma, dans un communiqué annonçant le partenariat avec Paramount. “C’est l’opportunité que nous voyons à l’avenir.”

Avec une ville aussi regorgeant de choses à voir absolument que Paris, l’attrait d’un itinéraire planifié sur le thème de votre montre confort préférée est clair. Mais l’offre reflète également une tendance inquiétante qui demande aux voyageurs de planifier leurs voyages avec attentes irréalistes et publications Instagram en têteplutôt que de se laisser entraîner dans l’esprit unique des lieux qu’ils visitent.