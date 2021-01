Xiaomi a actualisé sa gamme Mi 10 en Inde avec le lancement de Mi 10i. Le fabricant chinois de smartphones affirme que le téléphone est conçu pour les clients indiens, où le «i» dans le surnom signifie Inde. Le dernier smartphone est disponible en trois options de stockage et concurrencerait les offres populaires à moyen budget telles que le OnePlus Nord et le Samsung Galaxy M51. Les fonctionnalités notables du Mi 10i incluent la caméra principale de 108 mégapixels, le SoC Qualcomm Snapdragon 750G et la prise en charge de la 5G.

Le prix du Mi 10i en Inde commence à Rs 20 999 pour l’option de stockage de base 6 Go + 64 Go. Il existe également des options de stockage 6 Go + 128 Go et 8 Go + 128 Go disponibles à Rs 21 999 et Rs 23 999, respectivement. Le téléphone sera disponible à l’achat via les canaux officiels Mi à partir du 8 janvier. Amazon propose également l’appareil avec des offres de cashback et EMI, tandis que les utilisateurs Prime auront un accès anticipé le 7 janvier. Les clients peuvent choisir entre son Pacific Sunrise, Atlantic Blue, et les options de couleur Midnight Black. Comme mentionné, le téléphone sera en concurrence avec des offres populaires à budget moyen en Inde, telles que le OnePlus Nord et le Samsung Galaxy M51, dont le prix de départ est respectivement de 24 999 Rs et 22 999 Rs.

En commençant par la conception, le Mi 10i est livré avec une découpe de perforation alignée au centre qui abrite la caméra selfie. Il est différent de ses frères et sœurs Mi 10 qui ont une découpe perforée dans le coin supérieur gauche. De même, le nouveau téléphone intègre quatre caméras arrière dans un module circulaire. Alors que les caméras arrière de la vanille Mi 10 sont intégrées dans un module en forme de pilule. Le nouvel appareil arbore un écran Full HD + de 6,67 pouces (1080 x 2400 pixels) avec une luminosité maximale de 450 nits, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une protection Corning Gorilla Glass 5. Le panneau d’affichage est également doté de la technologie Adaptive Sync pour ajuster automatiquement les images par seconde, en fonction du contenu. Sous le capot, il y a le SoC Qualcomm Snapdragon 750G octa-core accompagné du GPU Andreno 619, jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR4X et 128 Go de stockage UFS2.2. Xiaomi dit que le téléphone utilise une technologie exclusive WriteBooster qui augmente les vitesses de lecture et d’écriture du stockage.

Le téléphone est livré avec MIUI 12 prêt à l’emploi et a un indice de protection IP53 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Les propres scores Geekbench de Xiaomi révèlent que le Mi 10i a mieux performé que OnePlus Nord, Samsung M51 et Vivo V20 Pro lors des tests monocœur et multicœur.

Sa configuration de caméra arrière quadruple comprend une caméra principale de 108 mégapixels qui utilise le capteur HM2 de 1 / 1,52 pouce de Samsung. Il est accompagné d’un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels avec champ de vision de 120 degrés, d’un appareil photo macro de 2 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Les caméras arrière prennent en charge l’enregistrement vidéo de résolution 4K, le mode Vlog, le kaléidoscope et le mode double vidéo (caméra selfie + caméra principale). À l’avant, il y a un appareil photo de 16 mégapixels qui prend en charge l’enregistrement vidéo Full HD. Il peut capturer des images avec le mode d’embellissement AI, l’obturateur de paume et le mode nuit. Le Mi 10i prend également en charge la connectivité 5G et le mode de lecture de papier électronique.

Les autres caractéristiques notables du smartphone comprennent deux haut-parleurs stéréo avec prise jack 3,5 mm, un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté, un IR Blaster, une navigation par satellite double bande. Le Mi 10i contient une batterie de 4820 mAh qui prend en charge la technologie de charge fractionnée. Il est livré avec un chargeur rapide de 33 W qui peut charger la batterie à 68% en 30 minutes. Enfin, le téléphone pèse 214,5 grammes.