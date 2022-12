Vous pourriez voler dans un Zapata Jetracer l’année prochaine

Qu’est-ce qui a un siège, 10 moteurs à réaction et des capacités de vol autonomes ? C’est le Jetracer de Zapata.

Vous connaissez peut-être le nom de Zapata en raison des vidéos virales de la société sur ses inventions telles que le Flyboard et Flyboard Aérien.

Zapata



Aujourd’hui, l’entreprise utilise son expérience dans la fabrication de machines volantes pour se diversifier dans le transport en commun. Vous pouvez considérer le Jetracer comme une technologie de pont entre les véhicules récréatifs de Zapata et le marché de la mobilité aérienne.

La vitesse maximale du Jetracer devrait se situer entre 125 et 155 milles à l’heure et son altitude maximale devrait être supérieure à 9 800 pieds. Cependant, ces chiffres ne sont pas définitifs, car le Jetracer est toujours en cours de test et de peaufinage.

Avec 10 moteurs, dit Zapata, le Jetracer peut en perdre deux et continuer à voler.

Malgré le design élégant et intimidant du Jetracer, “il est en fait assez facile à piloter”, selon Jules Birchler, responsable du développement commercial de Zapata.

Cette facilité vient, selon la société, du contrôleur de vol intégré du Jetracer, qui est conçu pour prévenir les accidents, stabiliser l’engin dans des conditions difficiles et même permettre des capacités autonomes.

Les pilotes saisissent où ils veulent aller et le contrôleur de vol décide comment le faire. La société a également publié une vidéo d’un Jetracer sans pilote faisant un tonneau, ce qui, selon Birchler, était une “cascade préconçue” utilisant un simulateur de vol pour déterminer quelles entrées seraient nécessaires pour que le Jetracer fasse un tonneau à la simple pression d’un bouton.

Zapata



En 2023, Zapata vise à amener le Jetracer aux États-Unis, où les gens auront leur première chance de le tester en vol. À terme, la société espère ouvrir des centres de vol permanents, où le Jetracer pourrait être loué comme un Jet Ski ou un VTT.

Birchler a également taquiné le suivi de Zapata du Jetracer, appelé Air Scooter, qui comprend un moteur hybride électrique et à combustion et un temps de vol plus long. Il a déclaré que l’Air Scooter devrait être lancé vers la seconde moitié de 2023.

Pour voir le Jetracer en action, regardez la vidéo dans cet article.