Vous pourriez vivre près d’une mine d’or avec des bernacles rares valant une fortune échouées sur la côte britannique

BRITS pourrait vivre près d’une mine d’or après la découverte de bernacles rares valant une fortune échouées sur une côte britannique.

Ruth Crofts a trouvé des milliers d’extraordinaires créatures à carapace blanche enroulées autour du tronc d’un arbre lors d’une promenade dans le Pembrokeshire, au Pays de Galles.

Un promeneur a découvert une créature marine d’apparence extraterrestre échouée sur une plage britannique 1 crédit

Ruth Crofts a trouvé les rares balanes d’oie qui valent une fortune 1 crédit

On pense que le tronc – qui proviendrait d’un palmier ou d’un cocotier – aurait débarqué à Newgale après les récentes tempêtes et le temps humide qui a frappé le pays.

Cela signifiait que Ruth était tombée sur sa découverte de bernacles rares, avec des créatures marines valant une petite fortune.

Les balanes convoitées sont servies comme un régal de luxe dans les restaurants de fruits de mer haut de gamme et peuvent exiger des prix élevés allant jusqu’à 80 £ le kilo.

Ruth a déclaré à South Wales Argus: “J’ai repéré le voyageur exotique sur Newgale après qu’il ait manifestement été emporté par les vents violents.

“D’après la forme de sa base, je croyais qu’il s’agissait soit d’un palmier, soit d’un cocotier.

“Il est très évident qu’il est en mer depuis un temps considérable.

“Il avait été colonisé par une multitude de balanes et c’était vraiment un spectacle sur le banc de galets.”

Les espèces rares de balane sont appréciées dans des pays comme le Portugal et l’Espagne, où elles sont appelées percebes avec des prix pouvant atteindre 300 £ le kilo.

On dit que chaque balane ressemblant à un extraterrestre vaut environ 2 £.

Suite à la découverte de Ruth, les explorateurs de plage signalent de nouvelles observations de balanes le long des plages rocheuses du Pembrokeshire.

Cependant, les experts pensent que les coquillages du Pembrokeshire étaient peut-être trop petits pour les tables à manger.

Ils ont également dit que les balanes avaient été lavées trop longtemps pour être comestibles, donc n’apportent plus de prix élevés comme mets délicat.

Les balanes sont décrites comme ayant une longue tige charnue qui ressemble à un cou et une coquille dure blanche crayeuse qui abrite le corps principal avec leurs pattes.

Les créatures se trouvent généralement le long du littoral de l’Amérique du Nord.

Et ceux qui ont essayé la délicatesse disent qu’elle a le goût d’un croisement entre le homard et la palourde, avec une texture similaire à celle du poulpe.

Le chef britannique Gordon Ramsay a déjà présenté des balanes dans sa série Channel 4 The F Word.

La seule façon de récolter les balanes est de les arracher minutieusement d’un rocher.

Et le célèbre chef a découvert de première main à quel point la récolte des balanes est dangereuse.

Les pêcheurs sautent souvent de leurs bateaux vers des rochers acérés comme des rasoirs, là où les vents sont les plus forts et la marée la plus haute.

Dans son émission, Ramsay recommande de les faire cuire dans de l’eau salée avec du laurier et de ne cuire la friandise qu’une minute.

Il a averti que les mettre plus longtemps dans la poêle chaude leur donnerait un goût de “bouchée d’élastique”.

Le chef expérimenté a également révélé son secret pour sortir les balanes de leur coquille – il dit qu’elles doivent être épluchées lorsqu’elles sont chaudes.

Le chef Ramsay a également cuisiné les balanes dans son émission sur Channel 4 Crédit : Canal 4