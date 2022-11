Vous pourriez vivre comme un multimillionnaire – dans la maison de loterie de votre choix !

Nous avons tous besoin de VGH, et VGH a besoin de vous.

Chaque année, la loterie des millionnaires de VGH & UBC Hospital Foundation recueille des fonds cruciaux qui soutiennent les soins vitaux dans le plus grand hôpital de la province. Les profits aident les médecins, les infirmières et les travailleurs de la santé du Vancouver General Hospital, de l’UBC Hospital et du GF Strong Rehab Centre à traiter les patients et à contribuer à la santé de plus de 600 000 résidents.

Et, lorsque vous achetez vos billets, vous ne vous contentez pas de redonner, vous gagnez gros !

Le gagnant du grand prix de cette année choisira l’une des 10 options de plusieurs millions de dollars, y compris des options en espèces libres d’impôt de 2 700 000 $ ou des maisons dans le Lower Mainland (Vancouver, Langley, South Surrey), l’Okanagan (Kelowna, West Kelowna) ou à Vancouver Île (Courtenay, Sooke).

Pour la première fois, il y a deux Options de maison à Vancouver – une maison en rangée d’Oakridge ou un penthouse du village olympique. (Les deux grands prix valent plus de 2,9 millions de dollars.) Et le plus gros lot de grands prix de cette année vaut plus de 3,2 millions de dollars.

« Quel est le sujet le plus brûlant dont tout le monde parle ? Ce n’est pas la météo. C’est de l’immobilier, bien sûr ! dit Todd Talbot, porte-parole de VGH Millionaire Lottery, lors d’une tournée dans la maison de 5 180 pieds carrés à Langley.

“Dès que vous entrez, vous pouvez sentir à quel point cette maison est spacieuse. Plafond de dix pieds, poutres apparentes en sapin assorties à l’extérieur. C’est merveilleux.”

Les amoureux du Lower Mainland peuvent également choisir une maison de cinq chambres à South Surrey ou un condo avec vue sur l’océan à White Rock. Sur l’île, les options incluent une maison de golf à Crown Isle ou une maison avec vue sur l’océan à SookePoint. Dans l’Okanagan, il y a une magnifique maison à Kelowna’s Knox Mountain (qui vient avec des voitures et 1,75 million de dollars en espèces) – ou une superbe maison de ville de quatre chambres en bord de mer à West Kelowna à Westrich Bay.

Bien sûr, il y a plus à gagner que le tirage du grand prix !

Il y a plus de 3 000 prix à gagner (d’une valeur totale de plus de 4 millions de dollars), y compris des tirages bonus pour les premiers acheteurs et 51 tirages Early Bird (d’une valeur totale de plus de 200 000 $). Vous pouvez également acheter des billets pour le Daily Cash PLUS (211 gagnants ; plus de 325 000 $ en prix) et le 50/50 PLUS.

Le gagnant 50/50 de l’an dernier a remporté 1 173 195 $ et le jackpot de cette année pourrait atteindre un maximum de plus de 2,4 millions de dollars. Le gagnant prend la moitié !

Bien sûr, lorsque vous gagnez, nous pouvons tous gagner.

Les prix sont super. La cause est essentielle.

« Chaque année, plus de 32 200 chirurgies sont effectuées au VGH et à l’hôpital de l’UBC, et les fonds de la loterie des millionnaires garantissent que nos équipes de soins de santé de classe mondiale sont équipées des outils et de la technologie dont elles ont besoin pour fournir les meilleurs soins possibles », déclare Angela Chapman, Président et chef de la direction de VGH & UBC Hospital Foundation.

“Au nom de la Fondation, merci à tous ceux qui soutiennent la loterie des millionnaires et qui nous aident à transformer les soins de santé.”

Pour obtenir vos billets, commandez en ligne sur millionairelottery.com ou par téléphone au 604.602.5848 / 1.888.445.5825. Les billets commencent à 2 pour 100 $. Les billets 50/50 PLUS commencent à 2 pour 15 $ et les billets Daily Cash PLUS commencent à 2 pour 25 $, et l’un ou l’autre doit être commandé en même temps que les billets de la loterie Main Millionaire. La date limite du bonus de Noël est minuit, le vendredi 2 décembre 2022.

Gagnez et choisissez l’une des 10 options de grand prix – y compris des forfaits pour la maison d’une valeur allant jusqu’à 3,2 millions de dollars ou 2,7 millions de dollars en argent libre d’impôt.

