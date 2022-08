Vous pourriez vivre 9 ans de plus à Hawaï qu’au Mississippi

MARDI 23 août 2022 (HealthDay News) – Les différences de modes de vie et d’autres facteurs sont liés à de grands écarts d’espérance de vie entre les résidents de divers États américains, selon les données de 2020.

Cela pourrait signifier près d’une décennie de plus ou de moins de vie, selon un nouveau rapport des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

“Parmi les 50 États et DC, Hawaï avait l’espérance de vie à la naissance la plus élevée, 80,7 ans en 2020, et le Mississippi avait la plus faible, 71,9 ans”, a conclu une équipe dirigée par Elizabeth Arias, de la Division des statistiques de l’état civil du CDC.

Pour le rapport, les chercheurs se sont penchés sur les données de chaque État sur les taux de mortalité, ainsi que sur les données du recensement de 2010 et les données de Medicare, pour comptabiliser l’espérance de vie à la naissance par État.

Une grande partie des différences se situait selon les régions, les Américains vivant à Hawaï, dans le nord-ouest, la Californie et le nord-est vivant le plus longtemps. Les personnes vivant dans le Sud-Est avaient généralement la durée de vie prévue la plus courte.

La Top 10 les états les plus durables, selon l’espérance de vie moyenne en années, sont :

Hawaï — 80,7

Washington — 79,2

Minnesota — 79,1

Californie — 79

Massachussetts — 79

New Hampshire — 79

Vermont — 78,8

Orégon — 78,8

Utah — 78,6

Connecticut — 78,4

Les États classés dans le les 10 derniersselon l’espérance de vie moyenne en années, sont :

Mississippi — 71,9

Virginie-Occidentale — 72,8

Louisiane — 73,1

Alabama — 73,2

Kentucky — 73,5

Tennessee — 73,8

Arkansas — 73,8

Oklahoma — 74,1

Nouveau-Mexique — 74,5

Caroline du Sud — 74,8

Comme on le voit dans d’autres décomptes de données nationales sur l’espérance de vie, la pandémie a joué un rôle important dans la réduction de la durée de vie des Américains.

“De 2019 à 2020, l’espérance de vie à la naissance a diminué pour tous les États et DC”, a noté l’équipe du CDC.

Certains États ont été plus durement touchés que d’autres : par exemple, à New York, l’espérance de vie a diminué de trois ans pendant la pandémie, et en Louisiane, l’espérance de vie a diminué de 2,6 ans.

En revanche, Hawaï semblait relativement épargné : dans l’État d’Aloha, l’espérance de vie n’a baissé que de 0,2 an entre 2019 et 2020. Dans le New Hampshire, la baisse n’a été que de 0,4 an, selon le rapport.

Les femmes ont toujours tendance à survivre aux hommes, vivant en moyenne 5,7 ans de plus que leurs homologues masculins en 2020, ont noté les chercheurs.

L’étude a été publiée le 23 août dans Rapports nationaux sur les statistiques de l’état civil.

