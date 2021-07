Vous pourriez traverser la ménopause pendant des ANNÉES sans obtenir d’aide

Les FEMMES traversent la ménopause pendant des années avant de recevoir l’aide dont elles ont besoin, a révélé un sondage choquant.

Les symptômes de bouffées de chaleur, de fatigue et de dépression peuvent être gérés. Mais de nombreuses femmes n’ont pas accès aux médicaments.

La ménopause peut provoquer une série de symptômes qui rendent la vie difficile Crédit : Getty – Contributeur

Certaines femmes ont déclaré avoir consulté leur médecin généraliste plusieurs fois sans aucun progrès.

La ménopause, c’est lorsqu’une femme cesse d’avoir ses règles et n’est plus en mesure de tomber enceinte naturellement en raison de l’épuisement des niveaux d’œstrogènes.

Mais les montagnes russes hormonales qui l’accompagnent laissent les femmes avec des symptômes débilitants pendant plusieurs années.

Celles-ci peuvent commencer des années avant l’arrêt des règles, ce qu’on appelle la périménopause, ce qui signifie que certaines femmes peuvent même ne pas se rendre compte que c’est dû à la ménopause.

En plus de cela, les militants disent que les médecins généralistes ne sont pas suffisamment formés pour détecter les signes ou traiter les femmes de manière appropriée.

Quels sont les signes ?

La ménopause est une étape naturelle du vieillissement, qui survient généralement lorsqu’une femme a entre 45 et 55 ans.

Au Royaume-Uni, l’âge moyen pour qu’une femme passe par la ménopause est de 51 ans, mais cela peut commencer dès la trentaine.

La gravité des symptômes de la ménopause peut varier selon les individus.

Signes courants de la ménopause

Ils peuvent aller de légers à interrompre considérablement votre routine quotidienne.

Les symptômes de la ménopause peuvent commencer des mois ou des années avant la fin de vos règles et peuvent durer jusqu’à quatre ans ou plus après vos dernières règles.

Les symptômes incluent :

Bouffées de chaleur

Périodes changeantes ou irrégulières

Difficulté à dormir

Anxiété et perte de confiance

Mauvaise humeur, irritabilité et dépression

Sueurs nocturnes

Frissons

Sécheresse vaginale ou inconfort pendant les rapports sexuels

Libido réduite (libido)

Problèmes de concentration ou de mémoire

Gain de poids

Contrôle de la vessie

Maux de tête

Palpitations cardiaques

Raideur articulaire, courbatures

Réduction de la masse musculaire ou de la plénitude des seins

UTI répétés

Cheveux clairsemés et peau sèche

Des années de souffrance

La nouvelle enquête, réalisée pour le médecin de la ménopause, le Dr Louise Newson, qui dirige l’organisme à but non lucratif Newson Health Research And Education, met en évidence les retards auxquels les femmes sont confrontées.

Sur les 5 187 femmes interrogées, la majorité (74 %) présentaient des symptômes de la ménopause depuis plus d’un an, tandis que 15 % ont déclaré que c’était le cas depuis plus de six ans.

Quelque 79 pour cent des femmes avaient consulté un médecin généraliste avec leurs symptômes.

Un choquant de sept pour cent a assisté plus de 10 fois avant de recevoir une aide ou des conseils adéquats.

Quelque 27% des femmes ont déclaré avoir également consulté plus de trois médecins à l’hôpital au sujet de leurs symptômes, même si dans la plupart des cas, ils peuvent être pris en charge par un médecin généraliste.

Parmi celles qui ont suivi un traitement (33 pour cent de toutes les femmes interrogées), 44 pour cent avaient attendu au moins un an et 12 pour cent avaient attendu plus de cinq ans.

Certaines femmes ont du mal à obtenir un THS, qui se présente sous forme de pilules, de timbres cutanés, de gels et plus encore, pour le traitement de la ménopause Crédit : Alamy

Parmi les personnes traitées, 37 pour cent des femmes ont reçu un traitement hormonal substitutif (THS) et 23 pour cent ont reçu des antidépresseurs.

Directives du National Institute for Health and Care Excellence (Nice) indiquant que les femmes ne devraient pas se voir prescrire des antidépresseurs pour des symptômes tels que les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes.

Le Dr Newson a déclaré: «C’est un énorme gaspillage de ressources du NHS, y compris l’augmentation de la pression et de la charge de travail des soins primaires, sans parler du temps des femmes.

« Depuis mai de cette année, nous constatons un plus grand appétit des professionnels de la santé, en particulier en soins primaires, pour en savoir plus sur la gestion de la ménopause. Cela ne peut pas venir assez tôt pour les femmes qui luttent.

Une enquête distincte menée auprès de 1 096 femmes par Mumsnet et Gransnet a révélé que 14 % d’entre elles ont eu du mal à obtenir que leur médecin généraliste leur prescrive un THS.

Le Dr Edward Morris, président du Collège royal des obstétriciens et gynécologues (RCOG), a déclaré : « Il est triste de voir les défis continus auxquels les femmes sont confrontées dans le diagnostic et le traitement de la ménopause.

« Il n’y a pas de taille unique pour tous en ce qui concerne la ménopause. C’est pourquoi il est crucial que les femmes aient accès à une éducation et à des informations fiables et précises afin qu’elles soient informées des options disponibles et puissent faire des choix éclairés concernant leur santé.

« Bien que l’accès puisse varier, nous voulons rassurer les femmes que la plupart des médecins généralistes sont très expérimentés dans l’offre de soins de la ménopause et peuvent orienter les femmes vers des services spécialisés en ménopause si nécessaire. »