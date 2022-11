Vous pourriez remporter le jackpot EuroMillions de 137 millions de livres sterling ce soir, ce qui vous rendra plus riche que Daniel Craig

Un détenteur de billet CHANCEUX gagnant les 137 millions de livres sterling de l’EuroMillions de ce soir sera vraiment secoué et remué après avoir égalé la richesse de la légende de 007 Bond Daniel Craig.

La star de l’agent secret britannique vaut environ 140 millions de livres sterling et quelqu’un qui remportera le premier prix égalera sa richesse aussi rapidement qu’il le faudra pour mélanger la boisson vodka martini préférée du héros du film.

Vous pourriez remporter le jackpot EuroMillions de 137 millions de livres sterling ce soir – vous rendant plus riche que Daniel Craig 1 crédit

Et ils finiront plus riches que le chanteur et acteur Harry Styles, pour démarrer.

Le premier prix a dépassé la valeur nette de 100 millions de livres sterling de l’ex-chanteur de One Direction, 28 ans, personne n’ayant remporté le jackpot depuis le 23 septembre.

Ce tirage a produit le troisième plus grand gagnant du loto britannique, lorsque le détenteur du billet anonyme a empoché 171,8 millions de livres sterling.

Et 2022 a été une année particulièrement chanceuse pour les Britanniques, les premier et deuxième plus grands gagnants de tous les temps remportant également leurs jackpots.

Joe et Jess Thwaite de Gloucestershire sont devenus nos plus grands gagnants avec un prix de 184,2 millions de livres sterling en mai.

Et ce record a été battu deux mois plus tard lorsqu’un joueur anonyme a remporté un énorme gain de 195,7 millions de livres sterling.

Mais les gagnants doivent faire attention à ce qu’ils souhaitent.

Un gagnant de l’EuroMillions a raconté comment il trouve son nouveau style de vie de manoirs et de supercars ennuyeux.

Neil Trotter, un mécanicien de Coulsdon, a remporté 107,9 millions de livres sterling en 2014 après avoir dit à tous ses amis et à sa famille qu’il gagnerait gros.

Le fan de voitures de course a troqué sa Ford Focus contre une Jaguar et une Porsche lorsqu’il a fait fortune.

Et il a acheté un manoir classé Grade II avec son propre lac situé sur 400 acres de terrain.

Mais Trotter dit maintenant que sa vie de luxe et de loisirs est “assez ennuyeuse”.

Il a déclaré: «Passer de devoir travailler à ne plus avoir à travailler était une chose assez étrange à laquelle s’adapter. J’ai vite découvert que rester assis à la maison à regarder la télé toute la journée était assez ennuyeux.

Trotter a ajouté que le groupe Camelot qui gère la loterie l’a averti de ne rien faire avec ses gains tout de suite.”