Une NOUVELLE série de chèques de relance de 1400 $ pourrait être envoyée cette année et en 2022 alors que Joe Biden cherche à envoyer plus d’argent aux Américains en difficulté.

Deux millions de plans de relance supplémentaires – y compris des « paiements majorés » – ont déjà été dispersés cette semaine pour ceux qui ont déposé leur déclaration de revenus 2020 et d’autres pourraient maintenant être en route.

Joe Biden pourrait envoyer plus d’argent aux Américains dans le cadre d’un nouveau plan de relance Crédit: Reuters

Cela pourrait inclure de nouveaux paiements de 1400 $ Crédits: Getty

Depuis le lancement de son plan de sauvetage américain en mars, le président a versé plus de 379 milliards de dollars de paiements directs depuis pour aider les gens à faire face aux effets de la pandémie.

Jusqu’à présent, ils se sont déroulés en trois tours, le dernier comprenant des personnes éligibles à l’argent et en attente de « paiements majorés ».

Maintenant, le président joue avec un nouveau plan d’infrastructure à long terme projeté de 7 billions de dollars – connu sous le nom de Build Back Better Plan.

L’objectif principal du plan serait d’investir plus d’argent dans le réseau énergétique national, les transports et le haut débit.

Une quatrième vague de chèques de relance pourrait être incluse dans les propositions et, si elle est introduite, elle verrait plus d’argent versé aux personnes dans le besoin une fois le paiement initial de 1 400 $ effectué.

C’est possible parce que le plan de sauvetage américain existant n’autorise pas qu’un seul paiement direct, mais trois.

Cela signifie qu’il est possible qu’un futur projet de loi puisse prolonger ou même produire plus d’argent grâce à des chèques directs à des groupes spécifiques – tels que les parents qui gagnent en dessous d’un certain revenu ou les personnes sans emploi.

Les récentes propositions interviennent alors que Biden fait face à une pression accrue pour distribuer plus d’argent alors que les effets de la pandémie continuent de prendre effet.

Un groupe de 10 sénateurs – dont Bernie Sanders – a exhorté Biden en mars à inclure davantage de paiements récurrents.

Une demande similaire a également été faite le mois dernier par 21 autres législateurs, dirigés par le sénateur Ron Wyden.