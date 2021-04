Les familles EN LUTTE pourraient être aidées avec deux nouveaux «chèques de relance» cette année – si les factures rédigées par Joe Biden sont approuvées.

Une troisième série de chèques a frappé des comptes bancaires à travers le pays ces dernières semaines, mais les Américains se retrouvent toujours à court d’argent.

Joe Biden a deux autres plans de relance en préparation Crédit: Reuters

Une aide supplémentaire pourrait être apportée à ceux qui luttent pour joindre les deux bouts Crédits: Getty

Alors qu’il y a des demandes pour un quatrième chèque de relance à envoyer, le président rédige deux autres propositions de relance écrites pour cette année – qui pourraient permettre d’obtenir plus d’argent et d’aider ceux qui en ont le plus besoin.

Le premier paquet, appelé le plan pour l’emploi des Américains, verrait plus de 2 trillions de dollars injectés dans l’économie américaine avec des emplois créés – s’il était approuvé.

Pendant ce temps, un deuxième projet – appelé le plan américain pour les familles – pourrait potentiellement voir 1 billion de dollars mis de côté pour les familles et les individus, rapporte le Washington Post.

Il existe plusieurs façons dont ce plan pourrait profiter aux Américains durement touchés.

Il se peut que l’expansion temporaire du crédit d’impôt pour enfants se poursuive jusqu’en 2025, deux ans de frais de scolarité gratuits au collège communautaire pour les adultes et les diplômés du secondaire, une maternelle gratuite pour les enfants de trois et quatre ans et jusqu’à 12 semaines de congés médicaux et familiaux payés.

Cela pourrait également permettre des services de garde d’enfants plus abordables grâce à des crédits d’impôt ou à des subventions pour les coûts.

Ces nouveaux plans de relance sont toujours en cours d’élaboration à la Maison Blanche, et il pourrait s’écouler plusieurs mois avant qu’ils ne se concrétisent.

Le Congrès pourrait également faire pression pour une augmentation du salaire minimum et une annulation des prêts étudiants.

Les plans en cours d’élaboration pourraient également voir l’envoi d’une quatrième série de chèques de relance, car il a été révélé que beaucoup ne peuvent toujours pas joindre les deux bouts malgré l’arrivée du dernier paiement.

Des pressions sont exercées sur le président pour qu’il introduise des paiements directs récurrents aux familles en difficulté alors que la pandémie de Covid continue de faire des ravages.

Selon les données du US Census Bureau, environ 30% des Américains n’ont pas réussi à couvrir les dépenses du ménage après avoir reçu leur troisième chèque de relance.

Une vingtaine de sénateurs démocrates américains, dont le président du Comité des finances, Ron Wyden de l’Oregon et Elizabeth Warren du Massachusetts, ont envoyé une lettre à Biden lui demandant de mettre de nouveaux paiements de secours dans son paquet d’infrastructure Build Back Better.

Les sénateurs ont écrit: « Les familles ne devraient pas avoir à se soucier de savoir si elles auront suffisamment d’argent pour payer les biens essentiels dans les mois à venir alors que le pays continue de lutter contre une pandémie mondiale. »

Dans la lettre, les sénateurs disent que près de six personnes sur dix pensaient que les paiements dureraient moins de trois mois.

Et un seul paiement direct de plus permettrait à 6,6 millions d’Américains de sortir de la pauvreté, selon une étude du Urban-Brookings Tax Policy Center.