Vous pourriez gagner 10 000 $ en abandonnant votre téléphone pendant un mois. Voici comment.

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Les participants sélectionnés recevront un coffre-fort dans lequel mettre leur smartphone, ainsi qu’un téléphone à clapet à utiliser pendant le mois. Boonchai Wedmakawand/Getty Images

Pourriez-vous abandonner votre smartphone pendant un mois ?

La marque laitière Siggi’s offre 10 000 $ à quelques heureux gagnants s’ils peuvent se passer du leur pendant un mois.

Ils enfermeront leurs smartphones dans une boîte et utiliseront des téléphones à clapet en attendant. Voici comment participer.

Si vous avez toujours voulu essayer une cure de désintoxication numérique, Siggi’s vous propose une incitation attrayante pour tenter votre chance.

Le fabricant de yaourt islandais Skyr donnera à une poignée de personnes 10 000 dollars chacune en échange de l’abandon de leur smartphone pendant un mois.

Le concours est ouvert aux résidents légaux aux États-Unis, âgés d’au moins 18 ans et ayant accès à Internet. L’entrée est gratuite et ferme le 31 janvier.

Pour participer, vous devrez rédiger un essai entre 100 et 500 mots expliquant pourquoi vous avez besoin d’une désintoxication numérique et comment vous en bénéficieriez, ainsi que comment cela s’aligne avec la philosophie de Siggi selon laquelle « vivre simplement et avec moins vous libère ». “, selon le règlement officiel du concours.

Les essais seront ensuite notés et 10 gagnants seront choisis.

Soixante-dix pour cent du score sera déterminé par la clarté avec laquelle l’essai montre « comment le participant utilisera le temps pendant la désintoxication numérique pour vivre une vie plus simple, en comprenant que « moins vous libère » signifie également que moins de temps passé sur les smartphones pourrait conduire à une vie plus enrichissante et libre. 20 % supplémentaires seront basés sur la créativité et l’originalité, et les 10 % restants de la note se résumeront à « l’expression authentique dans l’essai d’engagement envers le défi ».

Chacun des 10 gagnants recevra un chèque de 10 000 $, un coffre-fort pour ranger son smartphone pour le mois, un téléphone “stupide” à utiliser en attendant ainsi qu’une carte SIM et un forfait appels et SMS prépayé pour le mois. et un approvisionnement de trois mois en yaourt Siggi.

En dehors de tout concours, certains utilisateurs de smartphones se sont tournés vers des téléphones « stupides » qui permettent uniquement d’appeler et d’envoyer des SMS dans le but de réduire leur temps d’écran.

Siggi’s a déjà organisé d’autres concours axés sur la vie plus simple.

En 2022, Siggi’s a embauché un poste indépendant qu’elle a appelé Chief Simplicity Offi-skyr, s’inspirant du nom du yaourt islandais traditionnel, skyr. Le contrat était accompagné de 50 000 $ pour déménager en Islande et occuper une semaine de travail de quatre jours.

Trouvez plus d’informations sur le dernier défi de Siggi ici.