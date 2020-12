Les masques faciaux deviennent l’un des boucliers les plus importants à conserver coronavirus à distance, en porter un est devenu obligatoire dans le monde entier. Les médecins insistent pour éviter le virus et les gouvernements imposent de lourdes amendes à ceux qui ne respectent pas les normes. En tant que tel, il est très important de porter un masque et de le faire efficacement pour qu’il remplisse son rôle.

Mais maintenant, les chercheurs sont également tombés sur des découvertes selon lesquelles le port d’un masque usagé est moins efficace pour se protéger contre le virus que de ne pas en porter, un Rapport Daily Mail m’a dit.

Les masques chirurgicaux à trois couches, utilisés par les travailleurs de la santé, se sont révélés très efficaces lors de la première utilisation, car ils expulsent près des trois quarts des particules qui peuvent provoquer la propagation de l’infection. Cependant, lorsqu’ils sont réutilisés, les masques commencent à devenir moins efficaces et ne peuvent éliminer qu’un quart des gouttelettes minuscules car à ce moment-là, ils commencent à perdre leur forme en raison de l’usure.

Des chercheurs de l’Université du Massachusetts Lowell et de la California Baptist University ont ainsi compris que la forme des masques devait être prise en compte pour leur efficacité.

Professeur agrégé de génie biomédical à l’UMass Lowell, le Dr Jinxiang Xi aurait déclaré que même si le port d’un masque est toujours considéré comme une meilleure idée que de ne pas en porter, les résultats montrent que seules les particules de plus de 5 micromètres peuvent être arrêtées par un masque réutilisé mais pas ceux de moins de 2,5 micromètres, faciles à passer.

Composées d’un matériau absorbant dans la partie interne, les couches intermédiaires du masque fonctionnent comme un filtre tandis que la sortie est en matériau non absorbant, aidant à expulser les microbes.

Les résultats de l’étude, publiés dans la revue Physics of Fluids, comprenaient l’équipe utilisant un modèle informatique d’une personne portant un masque à plis. Ils ont observé comment les minuscules particules et gouttelettes restent ensuite dans l’air tout en trouvant leur chemin à l’intérieur de la bouche ou du nez d’une personne. L’équipe a développé un modèle informatique d’une personne portant un masque chirurgical à plis.

L’étude a révélé que les masques modifient la façon dont l’air pénètre dans le nez ou la bouche, car ils ne pénètrent pas simplement à des points spécifiques, mais le font à travers toute la surface du masque. En outre, le processus de filtrage est différent pour les masques neufs et usagés. Alors que les nouveaux masques peuvent retenir plus de 60% des particules, les masques utilisés ne le peuvent que beaucoup moins.

Pour expliquer le changement d’efficacité des masques faciaux, les chercheurs pensent que les couches sur le masque font la différence entre le modèle de flux d’air et une fois qu’elles commencent à être utilisées, la façon dont leur forme commence à se desserrer, les masques perdent également de leur efficacité.

Il y a eu beaucoup de controverse sur le masque ou la position anti-masque avec des manifestations qui ont éclaté aux États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs. Alors que plusieurs Américains ont continué de protester contre le port obligatoire du masque facial dans plusieurs États américains au cours des mois, les citoyens britanniques ne sont pas loin derrière. En Inde également, les mouvements anti-masques et anti-vaccins prennent de l’ampleur avec des manifestations organisées dans plusieurs villes.