Vous pourriez être en mesure de distancer le robot à deux pattes le plus rapide du monde… pour l’instant

Si vous n’avez pas sprinté sur la longueur de votre terrain de football local ces derniers temps, vous voudrez peut-être vous chronométrer sur les 100 mètres pour voir comment vous vous mesurez aux vitesses actuelles des robots bipèdes qui pourraient un jour devenir les ancêtres de nos suzerains androïdes. .

Cassie, un robot à deux pattes développé à l’Oregon State University, a établi le record du monde Guinness pour la “course” de 100 mètres la plus rapide par un robot bipède, chronométrant la distance standard sur une piste en 24,73 secondes. Cela équivaut à environ quatre mètres par seconde, soit près de neuf milles à l’heure.

A titre de comparaison, Usain Bolt détient le record du monde pour un humain courant 100 mètres : un fulgurant 9,58 secondes. Le record du monde féminin de Florence Griffith-Joyner est à moins d’une seconde derrière, à 10,49 secondes.

Ainsi, à notre rythme le plus rapide, les humains peuvent courir environ 23 milles à l’heure (37 kilomètres à l’heure) pendant 10 secondes. La vitesse de jogging moyenne est de 20 à 25 % de cette vitesse de pointe, ou de quatre à six miles par heure (six à 10 kilomètres par heure), donc si vous pouvez courir un peu plus vite qu’un jogging, vous devriez pouvoir devancer l’itération actuelle de Cassie.

Mais Cassie a déjà travaillé sur ses capacités de course d’endurance et autres.

“Nous avons construit la compréhension nécessaire pour atteindre ce record du monde au cours des dernières années, en courant un 5K et en montant et descendant des escaliers”, Devin Crowley, étudiant diplômé de l’OSUqui a dirigé l’effort Guinness, a déclaré dans un communiqué.

Le robot a parcouru cinq kilomètres en 2021 en un peu plus de 53 minutes. Encore une fois, ce ne serait pas un temps très compétitif selon les normes humaines, mais le fait qu’il ait pu le faire sur une seule charge de batterie est remarquable.

En fait, il s’avère que la course est la partie la plus facile. Ce qui était plus difficile à comprendre pour l’équipe, c’était de faire sprinter Cassie à partir d’une position debout, puis de s’arrêter et de revenir à cette position.

“Démarrer et s’arrêter en position debout sont plus difficiles que la partie course, tout comme le décollage et l’atterrissage sont plus difficiles que le fait de piloter un avion”, a déclaré Alan Fern, professeur d’intelligence artificielle à l’OSU.

Cassie a été développé à l’OSU grâce à une subvention de la Defense Advanced Research Projects Agency, ou DARPA. Société dérivée de l’OSU Robotique Agilité a produit le robot, qui utilise un nouveau système de contrôle basé à la fois sur la physique et l’intelligence artificielle.

“Ce résultat à 100 mètres a été obtenu grâce à une collaboration étroite entre la conception de matériel mécanique et l’intelligence artificielle avancée pour le contrôle de ce matériel”, explique Fern. “Je pense que les progrès vont s’accélérer à partir d’ici.”

L’accélération est quelque chose avec laquelle les humains pourraient aussi vouloir se familiariser, car nous devons courir de plus en plus vite pour échapper aux futurs salesbots androïdes… ou pire.