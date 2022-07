Vous pourriez être consterné par J-Lo se déshabiller à 53 ans mais je la salue. Maintenant, qui est le prochain ? dit Ulrika Jonsson

IL N’Y A PAS DE NEIGE : les sœurs aînées le font très certainement pour elles-mêmes.

Le panneau d’affichage de 60 pieds à Los Angeles d’un J-Lo exquis exhibant son corps nu dans une récente campagne de marketing, montre comment, à 53 ans, la femme a l’air, eh bien, s *** hot.

Et une photo de Sharon Stone posant magnifiquement et naturellement en bas de bikini, protégeant discrètement ses seins à l’âge de 64 ans n’était pas seulement stimulante, mais envoyait un message très fort que nous, les anciens, sommes vivants, donnons des coups de pied et méritons d’être vus .

Ce qui a commencé comme un filet de femmes plus âgées exhibant publiquement leur corps nu est maintenant devenu un flux constant et, pour ma part, je suis tout à fait d’accord.

Je me sens tellement encouragée par toute cette exposition parce qu’elle indique non seulement des temps qui changent mais, plus crucialement, une réticence et un défi aveugle absolu des femmes vieillissantes à entrer tranquillement dans la vieillesse.

De ce côté-ci de l’étang, nous avons vu plus de Carol Vorderman, 61 ans, au cours des deux dernières années que jamais.

Elle pose pour toujours une tempête en bikinis et Lycra.

Ensuite, il y a Amanda Holden, 50 ans, qui expose son corps de rêve à intervalles très réguliers.

Et, bien sûr, je n’étais moi-même pas étranger au selfie corps nu lorsque l’envie me prenait et que j’ai spontanément décidé de partager mon corps un peu vieillissant avec le reste du monde.

Vous ne pensez peut-être pas que cela soit digne.

Vous pourriez considérer cela comme de l’exhibitionnisme. Vous pourriez désapprouver. Vous pourriez même être consterné.

Mais alors la question que vous devez vous poser est, pourquoi ?

Les générations précédentes de femmes âgées ont été largement mises à l’écart par la société à mesure que leur corps et leur objectif devenaient progressivement superflus.

Leurs corps n’étaient plus les machines de fertilité qu’ils étaient.

Les temps changent, leur progéniture avait quitté la maison et on s’attendait à ce qu’ils mènent leur vie de manière conservatrice et soient exilés dans un arrière-plan grisonnant de modestie, de modération et d’une sorte d’ambivalence sociétale déformée.

Ils ont été excommuniés et condamnés, uniquement en raison de leur âge.

Personne ne voulait entendre leur voix, encore moins voir leur corps.

Mais les temps changent, et même si beaucoup des noms que j’ai mentionnés ont des corps magnifiques et peut-être des visages archétypiquement beaux (ce sont des mannequins, des acteurs ou des superstars), je reconnais que tout le monde ne ressemble pas à ça.

Tout le monde n’aura pas des seins fermes et des fesses fermes à un âge avancé.

Mais un regard sur les jambes de Sharon Stones et vous pouvez voir que ce sont les jambes d’une femme qui a marché sur cette terre pendant six décennies – elles ne sont ni parfaites, ni sportives, ni soignées.

Ils ont leurs petits défauts et imperfections mais on s’y attendrait à son âge, non ?

Cela ne signifie pas qu’elle est partie en graine, qu’elle est sur la pente ou qu’elle a dépassé sa date de péremption.

Cela signifie qu’elle dit : « Prends-moi comme je suis, avec toutes mes imperfections.

Et cela s’explique en partie par le fait que les femmes vieillissent mieux.

Avec l’accès au THS et à certaines aides esthétiques et cosmétiques, nous nous sentons tout simplement mieux.

Et c’est pourquoi nous voulons le crier.

Une autre raison de vouloir être fort et fier de notre corps est que, pendant la ménopause et la post-ménopause, la grande majorité d’entre nous développe une nouvelle puissance et une nouvelle clarté.

Nous établissons un nouveau sens du but, de la confiance et de la vitalité.

Je vous le promets, je le sens couler dans mes veines pendant que j’écris ceci.

Après des décennies à prendre soin des autres ou simplement à se sentir réticents à être fiers de notre corps, nous sommes maintenant prêts à bousculer le statu quo et à exercer une véritable liberté personnelle.

Nous ne voulons plus prendre de taureaux et sommes plus que prêts à creuser notre propre sillon. A notre manière. Il s’agit bien d’une forme de libération.

Si vous n’êtes pas encore prêt à vous réveiller et à sentir le café, et pensez que nous, les vieilles filles, devrions nous couvrir et retourner dans nos boîtes, alors je n’ai que pitié pour vous, car ces actes de défi sont là pour rester.

Ils servent également à « normaliser » la vue des corps plus anciens.

Et c’est absolument crucial si les femmes de plus de 50 ans doivent avoir la capacité d’avancer en tant que contributrices significatives à la société, et pas seulement en tant que groupe qui se tient à l’écart, en observant.

Nous devons vraiment rendre la vision des corps plus âgés beaucoup plus normale, plus routinière, plus courante.

J’en ai un peu marre de voir les vingtenaires montrer leurs produits et en être adulé.

Si nous élevons la prochaine génération en pensant que leur corps va rester 20 ans pour le reste de leur vie, nous leur rendons un très mauvais service.

Non, nous devons leur montrer ce qu’est le vieillissement, à quoi ça ressemble et que c’est beau – et cela ne veut pas dire que vous devez ressembler à J-Lo ou Sharon.

L’actrice Nadia Sawalha, 57 ans, et la charmante Denise Welch, 64 ans, défilent souvent sur les réseaux sociaux juste en sous-vêtements ou en bikini.

Même Saira Khan, 53 ans, de renommée apprentie, est plus qu’heureuse de montrer ses lignes et ses morceaux bancaux.

Parfois, ces femmes montrent une perte ou un gain de poids, mais fondamentalement, la grande majorité du temps, elles veulent juste secouer leurs fesses, elles le veulent sur votre visage parce qu’elles veulent que leur âge et leur corps soient acceptés.

Elles peuvent travailler dans le showbiz mais essentiellement ces femmes sont des personnes très « normales ».

Leurs corps s’avèrent certainement être une représentation plus réaliste d’un corps de plus de 50 ans que J-Lo ou Sharon Stone.

Et c’est exactement ce dont le monde a besoin : toutes les formes et tailles doivent être vues. Si cela vous effraie, alors vous êtes dans le déni et vous êtes une menace pour la société.

Je ne suis pas un objet de perfection. J’ai régulièrement honte d’être maigre.

Et si j’ose montrer une ride, on me reproche de ne pas prendre soin de moi.

Mon corps est affaissé à des endroits où il ne l’était jamais, mais c’est le corps d’une femme de presque 55 ans qui a vécu une vie, a eu quatre enfants et est toujours bien vivante.

Cela devrait certainement être célébré, car nous savons tous quelle est la seule alternative au vieillissement. . . et personne ne veut ça.

Nos corps ne sont peut-être plus ce qu’ils étaient mais, en tant que femmes, nous n’avons perdu ni notre voix ni nos facultés.

Je salue donc toute personne désireuse de se mettre à nu, quelle que soit la forme de son corps.

Il y a de la sécurité dans le nombre, les filles. Allez, il est temps de montrer au monde ce que vous avez.

J’ai hâte de voir qui est le prochain. . .

