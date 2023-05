Vous pourriez être condamné à une amende de 30 000 £ pour avoir endommagé la renouée du Japon – voici comment vous assurer que votre jardin est en sécurité

Les PROPRIÉTAIRES pourraient encourir une lourde amende de 30 000 £ s’il y a de la renouée du Japon – voici comment sécuriser votre jardin.

Les experts du jardin ont émis un avertissement concernant la plante envahissante car il y a plus de 50 000 infestations au Royaume-Uni.

La renouée du Japon est une plante très envahissante Crédit : Getty

Les gens sont invités à être à l’affût ce printemps.

Le co-fondateur de Power Sheds, Jack Sutcliffe, a déclaré : « Il est important d’empêcher leur propagation le plus tôt possible.

« Le moyen le plus simple de le faire est de les pulvériser avec des produits chimiques, de les creuser ou de les brûler. »

La renouée du Japon est l’une des plantes les plus envahissantes de Grande-Bretagne.

Il a des tiges semblables à du bambou et produit des grappes de petites fleurs blanches.

La plante pousse et se propage rapidement et peut causer des dommages importants aux biens et aux infrastructures.

Il est difficile de l’éradiquer une fois qu’il s’est installé.

Les experts disent qu’il est important de faire appel à une aide professionnelle pour l’enlever, car même le plus petit morceau laissé dans le sol peut repousser.

Toute personne souhaitant vendre sa propriété est invitée à faire effectuer une enquête professionnelle par un arpenteur RICS.

Cela vous aidera à vous protéger de toute action en justice potentielle de la part des acheteurs si la renouée est découverte plus tard sur la propriété.

Les amendes pour la renouée du Japon peuvent aller jusqu’à 34 000 £, mais un récent procès contre un vendeur dont la propriété possédait la plante s’est élevé à 200 000 £.

Si un propriétaire foncier a de la renouée qui pousse dans le jardin de sa propriété, il doit faire tout son possible pour contrôler la renouée et empêcher la mauvaise herbe de se propager sur une propriété voisine.

S’ils ne le font pas, ils pourraient être tenus responsables des dommages causés par l’empiètement.

Si vous êtes en mesure de prouver que votre propriété est touchée par la renouée en raison d’un empiétement, le propriétaire foncier de la propriété adjacente pourrait être tenu responsable.

Quiconque envisage de prendre des mesures contre un propriétaire foncier pour empiètement de la renouée est d’abord invité à donner au propriétaire foncier la possibilité de régler le problème.

Vous devez demander à votre voisin de traiter efficacement la renouée non seulement sur son terrain mais également sur votre propriété afin de faire face au problème et idéalement l’action corrective qu’il choisira devrait inclure une garantie appropriée.

Il est préférable de mettre cela par écrit.

Vous devrez peut-être également faire effectuer une enquête par un spécialiste.

Cela fournira un document écrit qui identifiera avec précision la renouée et son emplacement.

Si le voisin ne se conforme pas à l’avis, une réclamation pour « nuisance pour empiètement » peut être poursuivie par les voies légales.

En vertu de la loi de 2014 sur les comportements antisociaux, la criminalité et la police, un avis de protection communautaire (CPN) peut être utilisé pour demander à quelqu’un de contrôler ou d’empêcher la croissance de la renouée du Japon ou d’autres plantes susceptibles de causer de graves problèmes.

Le gouvernement fournit également des informations sur son site Web sur l’élimination de la renouée du Japon.

Il est dit: « Vous devez éliminer les déchets de renouée du Japon hors site en les transférant dans une installation d’élimination autorisée, par exemple une décharge disposant du permis environnemental approprié. »

« Vous devez empêcher la renouée du Japon sur votre terrain de se propager dans la nature et de causer des nuisances.

« Vous pourriez être condamné à une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 £ ou être envoyé en prison jusqu’à 2 ans si vous laissez du sol ou du matériel végétal contaminé provenant de tout déchet que vous transférez se répandre dans la nature. »

Cela signifie que si vous coupez la renouée ou que vous la déterrez et que vous l’apportez à votre centre de déchets et de recyclage local qui n’a pas le bon permis environnemental, vous pourriez être condamné à une amende ou à une peine de prison.